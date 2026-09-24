Innsbruck dockt beim Sportprogramm für Kinder an

Für Einrichtungen entstehen keinerlei Kosten

Der Innsbrucker Stadtsenat hat Mittwoch einstimmig beschlossen, die städtischen Kindergärten in das bundesweite Programm einzubinden. „Gerade in ganztägigen Kindergärten und Schulen muss ausreichend Bewegung garantiert sein. In zwei städtischen Kindergärten konnten wir im Sommer bereits Erfahrung sammeln und die Rückmeldungen von Eltern und Kindern waren unglaublich positiv“, sagt dazu die für Kindergarten und Schule zuständige Vizebürgermeisterin Elisabeth Mayr (SPÖ). Für die Einrichtungen entstünden dabei keinerlei Kosten: „Die für Sport im Bund zuständige Staatssekretärin Michaela Schmidt konnte zusätzliche Mittel durch Umschichtungen im Sportbudget freischaufeln.“