Mülltonnen angezündet: Brandstifter ausgeforscht

Zweimal brannten Ende Dezember in Wölbling (NÖ) Müllcontainer direkt neben einer Wohnhausanlage. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf das Gebäude und geparkte Autos. Nun wurde ein 23-Jähriger als mutmaßlicher Zündler ausgeforscht.
Nur das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres: Am 28. und am 31. Dezember 2025 wurden in Wölbling im Bezirk St. Pölten Müllcontainer in unmittelbarer Nähe einer Wohnhausanlage in Brand gesetzt.
Flammen griffen nicht auf Gebäude über
Die Feuerwehr Hausheim-Noppendorf konnte verhindern, dass das Feuer auf das Wohngebäude und die dort abgestellten Fahrzeuge übergriff. Dennoch wurden bei den beiden Bränden insgesamt acht Mülltonnen und ein Pkw beschädigt. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei im niedrigen vierstelligen Eurobereich.
Die Ermittlungen übernahm die Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Herzogenburg. Nach umfangreichen Erhebungen forschten die Beamten nun einen 23-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Pölten als Beschuldigten aus.
Verdächtiger bestreitet die Vorwürfe
Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 23-Jährige nicht geständig. Er wurde wegen bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.
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