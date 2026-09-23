Mülltonnen angezündet: Brandstifter ausgeforscht

Flammen griffen nicht auf Gebäude über

Die Feuerwehr Hausheim-Noppendorf konnte verhindern, dass das Feuer auf das Wohngebäude und die dort abgestellten Fahrzeuge übergriff. Dennoch wurden bei den beiden Bränden insgesamt acht Mülltonnen und ein Pkw beschädigt. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei im niedrigen vierstelligen Eurobereich.