Vereinsvoting: Klicken nur noch bis Sonntag!

„Beim Voting ist derzeit noch alles offen“, heißt es aus der „Rechenzentrale“. Es bleibt also spannend. Zehn Vereine sind im Rennen um die Herzensmensch-Trophäe, die von der Kronen Zeitung Niederösterreich und dem Freiwilligencenter Niederösterreich vergeben wird. Auch Sachpreise winken.