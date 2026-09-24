Vereinsvoting: Klicken nur noch bis Sonntag!

Die Qual der Wahl haben derzeit Leser, Fans und Bürger: Im Rahmen der Herzensmensch-Aktion der „Krone“ können sie im Internet aktiv ihren Lieblingsverein unterstützen.
„Beim Voting ist derzeit noch alles offen“, heißt es aus der „Rechenzentrale“. Es bleibt also spannend. Zehn Vereine sind im Rennen um die Herzensmensch-Trophäe, die von der Kronen Zeitung Niederösterreich und dem Freiwilligencenter Niederösterreich vergeben wird. Auch Sachpreise winken.
An den Start geht auch der Radsport- und Sozialverein „Lanterne Rouge Social Cycling Club“ rund um Obmann Christian Malina. Sein Team aus der Region Baden und Traiskirchen verbindet gemeinschaftliches Radfahren mit Spendenaktionen. Abgestimmt werden kann noch bis Sonntag, 27. September.
Nähere Informationen zu allen zehn Vereinen und zum Voting gibt es unter: www.krone.at/herzensmenschnoe
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