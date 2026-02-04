Vorteilswelt
Teenager festgenommen

Nach Home Invasion: Rabiate Jugendbande entlarvt

Tirol
04.02.2026 11:08
In einer Innsbrucker Wohnung kam es zu dem brutalen Raub.
In einer Innsbrucker Wohnung kam es zu dem brutalen Raub.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Brutaler Raubüberfall in Innsbruck: Ein 16-jähriger Bursche wurde bei sich zu Hause von mehreren Jugendlichen überfallen, mit einem Messer bedroht, geschlagen und zur Herausgabe von Bargeld und Drogen aufgefordert. Die Täter konnten daraufhin untertauchen. Im Zuge der Ermittlungen gelang es der Polizei jedoch, vier Verdächtige – je zwei Burschen und Mädchen – festzunehmen.

Es waren brutale Szenen, die sich bereits vor gut eineinhalb Wochen in einer Innsbrucker Wohnung abgespielt hatten. Zwei Mädchen klopften an die Wohnungstür des 16-Jährigen – und als dieser öffnete, drangen diese und zwei maskierte Jugendliche in die Wohnung ein.

Messer, Schläge gegen Kopf und Oberkörper
Dann wurde es erst richtig brutal: Das Opfer sei mit einem Klappmesser zur Herausgabe von Bargeld und Suchtmitteln genötigt worden. „Die beiden maskierten männlichen Jugendlichen unterstrichen die Drohung mit Schlägen gegen den Kopf und Oberkörper des Opfers“, schilderten die Ermittler vom Landeskriminalamt Tirol am Mittwoch.

Zitat Icon

Die beiden maskierten männlichen Jugendlichen unterstrichen die Drohung mit Schlägen gegen den Kopf und Oberkörper des Opfers.

Die Ermittler vom LKA Tirol

Kleidung und Personalausweis geraubt
Da der 16-Jährige aber offenbar weder Geld noch Drogen hatte, raubten die Eindringlinge Kleidungsstücke sowie den Personalausweis des Opfers. Im Anschluss machten sie sich aus dem Staub. Der Jugendliche erlitt durch die Attacken Verletzungen. 

Quartett nach und nach ausgeforscht
Passiert ist dies alles am späten Abend des 26. Jänner. Sofort nach der Home Invasion wurde die Polizei alarmiert. Diese konnte noch in derselben Nacht einen Tatverdächtigen – einen 17-jährigen Türken – im Bereich des Innsbrucker Hauptbahnhofes ausforschen und festnehmen. Der Teenager hatte laut Polizei auch die geraubten Gegenstände bei sich.

Folglich konnte das LKA im Zuge der Ermittlungen auch die weiteren Beschuldigten identifizieren und festnehmen. Dabei handelte es sich um eine Serbin (14), eine Einheimische (17) und einen 17-jährigen Kroaten.

Mädchen auf freiem Fuß, Burschen in Haft
Die beiden Mädchen wurden inzwischen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus der Haft entlassen. Die beiden männlichen Verdächtigen wurden in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert. Opfer und Beschuldigte hätten sich laut den Ermittlern gekannt. Der 16-Jährige habe dementsprechend zur Identifizierung der Verdächtigen beigetragen.

Tirol

