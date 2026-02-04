Nach Home Invasion: Rabiate Jugendbande entlarvt

Quartett nach und nach ausgeforscht

Passiert ist dies alles am späten Abend des 26. Jänner. Sofort nach der Home Invasion wurde die Polizei alarmiert. Diese konnte noch in derselben Nacht einen Tatverdächtigen – einen 17-jährigen Türken – im Bereich des Innsbrucker Hauptbahnhofes ausforschen und festnehmen. Der Teenager hatte laut Polizei auch die geraubten Gegenstände bei sich.