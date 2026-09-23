Heimatgeschichte wird von Tätowierer neu erzählt

Eigentlich wollte er nur weg von den üblichen Tattoo-Videos und von einem Südtirolbild, das sich im Netz allzu oft auf Speck, Knödel, Berge und Comedy reduziert. Entstanden ist ein überraschend moderner, sympathischer Zugang zur oft sehr „trocken“ präsentierten Heimatgeschichte. Bergmeister zeigt, dass große Landesgeschichte oftmals in scheinbar kleinen lokalen Geschichten weiterlebt – und, dass zwischen Schabs und Innsbruck nicht nur ein Brenner, sondern vor allem erstaunlich viel gemeinsame Geschichte liegt. So werden aus scheinbaren Randnotizen lebendige Mosaiksteine einer Tiroler Identität, die Grenzen und Generationen überdauern.