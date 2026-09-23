Trotz Fahrverbots: Lkw blieb auf Straße stecken

Diesen Einsatz hätten sich die Feuerwehren St. Stefan im Rosental und Lichendorf in der Steiermark sparen können: Ein Lkw-Fahrer missachtete im Trössengraben das Lkw-Fahrverbot und kam mit seinem Sattelschlepper prompt von der Straße ab.
Um 17.20 Uhr heulten am Dienstag in St. Stefan/Rosental und Lichendorf die Sirenen: Ein Lkw kam in einer Kehre der L246 im Trössengraben von der Straße ab und steckte fest. Dabei galt für diesen Abschnitt ein Lkw-Fahrverbot, da die kurvenreiche und steile Straße für Schwerfahrzeuge nicht geeignet ist.
Die Feuerwehrleute sicherten zunächst den mit Äpfeln beladenen Lkw gegen weiteres Abrutschen und zogen ihn anschließend zurück auf die Straße. Im Anschluss wurde das Fahrzeug die Steigung hinaufgezogen, ehe der Lenker die Fahrt selbstständig fortsetzen konnte. Nach drei Stunden war der Einsatz beendet.
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