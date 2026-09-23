Trotz Fahrverbots: Lkw blieb auf Straße stecken

Um 17.20 Uhr heulten am Dienstag in St. Stefan/Rosental und Lichendorf die Sirenen: Ein Lkw kam in einer Kehre der L246 im Trössengraben von der Straße ab und steckte fest. Dabei galt für diesen Abschnitt ein Lkw-Fahrverbot, da die kurvenreiche und steile Straße für Schwerfahrzeuge nicht geeignet ist.