Raiffeisen will sich russisches Geld zurückholen

Mit einer Sanktionsausnahme will sich die RBI dieses Geld nun zurückholen. Strobl wollte sich zu den Erfolgsaussichten nicht konkret äußern, betonte aber, dass die Bank in dieser Rechtsfrage weiterhin „einen starken Fall“ habe. Als Alternative bereitet die RBI eine Klage in Österreich gegen Rasperia vor, um sich österreichisches Vermögen des russischen Klägers zu sichern – diese wurde bisher jedoch noch nicht eingebracht. Die Klage werde „zum richtigen Zeitpunkt“ erfolgen, so der Bankchef.