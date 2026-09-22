Cried out for help
During Forestry Work: 52-Year-Old Struck by a Tree
A 52-year-old man from Vorchdorf was seriously injured on Monday while performing forestry work in Ebensee (Upper Austria). The worker attempted to dodge a tree trunk that was snapping back, but slipped on the damp forest floor.
On Monday afternoon, the 52-year-old man from Vorchdorf was working with colleagues on forestry tasks in a forest in Ebensee. He was felling a tree when the crown got caught, causing the trunk to snap back. The worker tried to get out of the way but slipped on the damp, steep forest floor and was struck by the tree trunk.
Taken to the Hospital by Helicopter
A coworker heard his cries for help, rushed to the 52-year-old’s aid, and called emergency services. Mountain rescue teams and the alpine police transported the injured man to a nearby forest clearing, where he was picked up by the emergency medical helicopter via a rope.
The worker was taken to Vöcklabruck Hospital with serious injuries.
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