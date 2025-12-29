Tourismusschule übersiedelt nach Bregenz

Wirtschaftskammer reagiert positiv

Begrüßt wird diese Entscheidung von der Wirtschaftskammer. „Es ist erfreulich, dass es nunmehr gelungen ist, im Schulzentrum Marienberg einen Ersatz für die beengten räumlichen Verhältnisse in Hohenems zu finden. Ebenso erfreulich ist, dass das Land trotz der angespannten Budgetsituation bereit ist, die am Standort Marienberg erforderlichen Investitionen zu übernehmen,“ erklärte Spartenobmann Markus Kegele. Auch Wirtschaftskammerpräsident Karlheinz Kopf ist mit Wallners Entschluss zufrieden: „Mit diesen Entscheidungen können unsere Tourismusbetriebe, gemeinsam mit den Berufsschulen, den Tourismusfachschulen und der Gascht ein Ökosystem an gastronomischen und touristischen Ausbildungen auf höchstem Qualitätsniveau anbieten und somit beste Rahmenbedingungen für die Zukunft unseres Tourismus schaffen“ meinte er dazu.