Le Primore: Wo Luxus zur besonderen Auszeit wird

Wohnen mit Stil und Weitblick

Schon beim Aufwachen beginnt der Genuss. Die Premium Urban und Premium Nature Doppelzimmer verbinden modernes Design mit herrlichen Ausblicken auf Hévíz, die sanften Hügel oder das angrenzende Naturschutzgebiet.

Familien finden in den Family Relax Studios viel Platz und großzügige private Terrassen. Romantisch wird es im Oasis Studio mit eigenem Whirlpool. Noch mehr Exklusivität bieten die Prestige und Royal Penthouse Suiten mit zwei Schlafzimmern, weitläufigen Terrassen und großzügigen Wohnbereichen. Penthouse-Gäste genießen außerdem exklusiven Zugang zum Infinity Pool und besondere kulinarische Erlebnisse im La Vie Gourmet Restaurant.