Le Primore: Wo Luxus zur besonderen Auszeit wird

Wo Thermalwasser auf 5-Sterne-Luxus trifft, beginnt eine Auszeit der besonderen Art: Im Le Primore Hotel & Spa***** in Hévíz warten 11.500 m² Wellness, ausgezeichnete Kulinarik, stilvolle Zimmer und Suiten sowie Erlebnisse für die ganze Familie. Zeit zum Ankommen und Genießen.
Manchmal ist Luxus ganz einfach: Zeit haben. Durchatmen. Ankommen. Im Le Primore Hotel & Spa***** in Hévíz verschmelzen mehr als 2.000 Jahre Thermaltradition mit modernem Komfort, Natur und Genuss. Ob romantische Auszeit, Familienurlaub oder gemeinsame Tage mit mehreren Generationen – hier findet jeder seinen persönlichen Lieblingsmoment.
Wohnen mit Stil und Weitblick
Schon beim Aufwachen beginnt der Genuss. Die Premium Urban und Premium Nature Doppelzimmer verbinden modernes Design mit herrlichen Ausblicken auf Hévíz, die sanften Hügel oder das angrenzende Naturschutzgebiet.
Familien finden in den Family Relax Studios viel Platz und großzügige private Terrassen. Romantisch wird es im Oasis Studio mit eigenem Whirlpool. Noch mehr Exklusivität bieten die Prestige und Royal Penthouse Suiten mit zwei Schlafzimmern, weitläufigen Terrassen und großzügigen Wohnbereichen. Penthouse-Gäste genießen außerdem exklusiven Zugang zum Infinity Pool und besondere kulinarische Erlebnisse im La Vie Gourmet Restaurant.
Genuss, der in Erinnerung bleibt
Urlaub geht im Le Primore auch durch den Magen. Regionale Produkte, ungarische Aromen und kreative Ideen prägen die Küche des Hauses.
Im La Vie Gourmet Restaurant trifft Fine Dining auf einen eindrucksvollen Panoramablick über Hévíz. Die mit 2 Gault&Millau-Hauben ausgezeichnete Küche setzt auf saisonale Kreationen und ausgewählte Zutaten. Four-Hands-Dinner mit renommierten Gastköchen sorgen zusätzlich für besondere Genussmomente.
Im Le Restaurant warten regionale Spezialitäten und internationale Lieblingsgerichte, während das Pool Bistro leichte Köstlichkeiten, frisch gemixte Drinks und Cocktails serviert.
11.500 m² Wellness zum Abtauchen
Das Herzstück des Hauses ist das Le Primore Eden Spa. Auf beeindruckenden 11.500 m² verbindet sich die berühmte Thermaltradition von Hévíz mit modernem Wellness-Luxus. Thermalbecken, großzügige Wasserwelten, verschiedene Saunabereiche und stilvolle Ruheplätze laden zum Abschalten ein.
Besondere Erlebnisse versprechen die Schneesauna, wohltuende Stunden im Hamam sowie das Private Spa & Hamam für ungestörte Wellnessmomente.
Balinesische Auszeit für Körper und Seele
Ein Highlight ist das 5-Sterne Mewali Balinese Spa. Traditionelle balinesische Behandlungskunst trifft hier auf die Kraft des Hévízer Thermalwassers und moderne Beauty-Rituale.
Individuell abgestimmte Treatments, Massagen und hochwertige Produkte von GAIA Skincare und Omorovicza schenken neue Energie. Ein Verwöhnprogramm, bei dem der Alltag ganz schnell in weite Ferne rückt.
Wellness-Spaß für die ganze Familie
Während Erwachsene entspannen, kommen auch die jüngsten Gäste auf ihre Kosten. Im Kids Spa und in eigenen Wasser- und Erlebniswelten darf nach Herzenslust entdeckt und geplanscht werden. Fitness, Yoga und weitere Aktivitäten machen das Wellnessangebot für alle Generationen komplett.
Action nach dem Entspannen
Wer nach so viel Ruhe wieder Lust auf Abenteuer bekommt, ist in der Le Primore Adventureworld richtig. TAG Challenge Parcours, Virtual Reality, Laser Maze und eine interaktive virtuelle Kletterwand sorgen für Action, Geschicklichkeit und jede Menge gemeinsamen Spaß.
So wird das Le Primore zum Urlaubsort für ganz unterschiedliche Wünsche: entspannen, genießen, gemeinsam etwas erleben – oder einfach einmal nichts tun.
Le Primore. Wo Tradition, Natur und moderner Wellness-Luxus zu einer besonderen Auszeit verschmelzen. Ein Ort für die wertvollste Zeit im Leben: Ihre eigene.
Le Primore Platz 1
H-8380 Hévíz
T: +36 83 330 330
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