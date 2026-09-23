„MS Wissenschaft“ wirft Anker in NÖ-Gewässern

Das Forschungsschiff macht mit einer interaktiven Ausstellung die Wissenschaft erlebbar – noch bis 25. Oktober in Korneuburg.
Volle Kraft voraus lautet an Bord der MS Wissenschaft das Motto: Das Forschungsschiff macht derzeit mit einer interaktiven Ausstellung „zur Medizin der Zukunft“ in Niederösterreich Halt. Dabei wird der Frage auf den Grund gegangen, wie Forschung und neue Technologien die Gesundheitsversorgung von morgen prägen werden. Auch Ministerin Eva-Maria Holzleitner und Landesvize Stephan Pernkopf waren beim Auftakt mit dabei.
Zwei Exponate aus Niederösterreich
In der Ausstellung können Besucher selbst aktiv werden – etwa Medikamente an einem künstlichen Organ testen oder virtuell in den OP der Zukunft eintauchen. Drei Stationen widmen sich aktuellen Forschungsansätzen zu Demenz, Diabetes und Endometriose. Zwei Exponate stammen aus NÖ: „Geschlechtersensible Medizin“ (Gender-Data-Gap) und das Exponat „Mindful Thinking“ (mentale Gesundheit).
„Unter dem Motto ’Medizin der Zukunft’ zeigt sie, woran heute geforscht wird und was diese Forschung für unser Leben bedeutet“, sagt Holzleitner. Niederösterreich sei in der Forschung hervorragend aufgestellt, so Pernkopf.
Nächster Halt von 23. bis 25. September Donaustation Nr. 26 in Korneuburg. Infos unter noe.gv.at/ms-wissenschaft
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