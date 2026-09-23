„MS Wissenschaft“ wirft Anker in NÖ-Gewässern

Volle Kraft voraus lautet an Bord der MS Wissenschaft das Motto: Das Forschungsschiff macht derzeit mit einer interaktiven Ausstellung „zur Medizin der Zukunft“ in Niederösterreich Halt. Dabei wird der Frage auf den Grund gegangen, wie Forschung und neue Technologien die Gesundheitsversorgung von morgen prägen werden. Auch Ministerin Eva-Maria Holzleitner und Landesvize Stephan Pernkopf waren beim Auftakt mit dabei.