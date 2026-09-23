Voting läuft: Setz’ Dich ein für Deinen Verein!

Im Rahmen der Herzensmensch-Aktion von „Krone Niederösterreich“ und dem Freiwilligencenter NÖ werden Gruppen geehrt, die in Niederösterreich Großartiges leisten: Das Voting läuft!
Frage nicht, was Dein Verein für Dich tun kann – frage, was Du für Deinen Verein tun kannst – heißt es derzeit in Abwandlung des Satzes eines großen US-Politikers. Die Antwort ist in Niederösterreich ganz einfach: Bis 27. September beim „Krone“-Herzensverein-Voting mitmachen. Zehn Vereine stehen zur Auswahl.
Feste, Freude und Sozialkaufhaus
Unter anderem „Die Festelmacher“ aus Achau. Hinter großen Pfannen und mit feinsten kulinarischen Angeboten sorgt die Gruppe dafür, dass Menschen mit Behinderung einen wichtigen Schritt in die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit setzen können.
Der Lebensabendverschönerungsverein aus Oberndorf an der Melk bringt älteren oder eingeschränkten Menschen Abwechslung in den Alltag. Unter anderem durch Ausflüge mit Bewohnern des PBZ-Scheibbs, Familienfeiern und auch Friedhofsbesuchen.
Viel Herz zeigt das Team des Sozialkaufhauses in Wiener Neustadt. Mit günstigen Möbeln, Secondhand-Ware und vielem mehr sorgt man für Unterstützung jener, die sich das Geld sehr genau einteilen müssen (Foto siehe oben).
Mitstimmen bis 27. September: Hier klicken
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