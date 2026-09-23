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Voting läuft: Setz’ Dich ein für Deinen Verein!

Niederösterreich
23.09.2026 09:00
Das „Sozialkaufhaus“ und das Team des „Sozialen Greißlers“ sind in Wiener Neustadt aktiv.
Das „Sozialkaufhaus“ und das Team des „Sozialen Greißlers“ sind in Wiener Neustadt aktiv.(Bild: Sozialkaufhaus Wiener Neustadt)
Porträt von Lukas Lusetzky
Porträt von Petra Haunschmied
Von Lukas Lusetzky und Petra Haunschmied

Im Rahmen der Herzensmensch-Aktion von „Krone Niederösterreich“ und dem Freiwilligencenter NÖ werden Gruppen geehrt, die in Niederösterreich Großartiges leisten: Das Voting läuft!

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Frage nicht, was Dein Verein für Dich tun kann – frage, was Du für Deinen Verein tun kannst – heißt es derzeit in Abwandlung des Satzes eines großen US-Politikers. Die Antwort ist in Niederösterreich ganz einfach: Bis 27. September beim „Krone“-Herzensverein-Voting mitmachen. Zehn Vereine stehen zur Auswahl.

Feste, Freude und Sozialkaufhaus
Unter anderem „Die Festelmacher“ aus Achau. Hinter großen Pfannen und mit feinsten kulinarischen Angeboten sorgt die Gruppe dafür, dass Menschen mit Behinderung einen wichtigen Schritt in die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit setzen können.

Gemeinsam kochen, zusammen helfen: Die Festelmacher aus Achau sorgen für kulinarische Genüsse ...
Gemeinsam kochen, zusammen helfen: Die Festelmacher aus Achau sorgen für kulinarische Genüsse und Inklusion..(Bild: Bernhard Fink)

Der Lebensabendverschönerungsverein aus Oberndorf an der Melk bringt älteren oder eingeschränkten Menschen Abwechslung in den Alltag. Unter anderem durch Ausflüge mit Bewohnern des PBZ-Scheibbs, Familienfeiern und auch Friedhofsbesuchen.

„Den Alltag verschönern“, das will der Lebensabendverschönerungsverein aus Oberndorf. Es werden ...
„Den Alltag verschönern“, das will der Lebensabendverschönerungsverein aus Oberndorf. Es werden auch Personen zu Tagesstätten geführt.(Bild: Leopold Resel)

Viel Herz zeigt das Team des Sozialkaufhauses in Wiener Neustadt. Mit günstigen Möbeln, Secondhand-Ware und vielem mehr sorgt man für Unterstützung jener, die sich das Geld sehr genau einteilen müssen (Foto siehe oben).

Mitstimmen bis 27. September: Hier klicken

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