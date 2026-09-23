Voting läuft: Setz’ Dich ein für Deinen Verein!

Frage nicht, was Dein Verein für Dich tun kann – frage, was Du für Deinen Verein tun kannst – heißt es derzeit in Abwandlung des Satzes eines großen US-Politikers. Die Antwort ist in Niederösterreich ganz einfach: Bis 27. September beim „Krone“-Herzensverein-Voting mitmachen. Zehn Vereine stehen zur Auswahl.