Jetzt dem Lieblingsverein eine Stimme schenken

Jetzt wird es spannend! Zehn Vereine haben die Chance, im Rahmen der Herzensmensch-Aktion der Kronen Zeitung zu gewinnen: Das Herzensverein-Voting hat begonnen. Die Abstimmung läuft bis 27. September!
Sie haben alle eine Gemeinsamkeit: Die Mitglieder helfen ehrenamtlich, sind sozial aktiv und zeigen viel Herz. Im Rahmen der Herzensmensch-Aktion der „Krone“ hat die prominent besetzte Jury eine Short-List erstellt:
Beim Verein „Bambii Rettung“ – Verein zur Linderung von Tierleid Gloggnitz rund um Obfrau Barbara Jarnig dreht sich alles um den Schutz und die Rettung von Tieren. „Unser Herz schlägt für die kleinsten und verletzlichsten Geschöpfe“, heißt es.
In der Caritas-Werkstatt in Zwettl können 64 Menschen mit Behinderungen arbeiten. In der Werkstatt gibt es auch Angebote für Menschen, die viel Unterstützung brauchen. Geführt wird auch ein Carla-Shop sowie ein Soma, und das ganz in der Nähe des Stadtzentrums.
Der „Soziale Greißler Wiener Neustadt“ bietet ein Bündel an Unterstützung. Neben eben einem Sozial-Greißler bietet das Helferteam um Franz Lechner auch einen Flohmarkt und einen Bekleidungsflohmarkt. Unter dem Motto „Das Soziale Kaufhaus“ wird Menschen aus der Region Hilfe angeboten.
Menschen mit Behinderungen, welcher Art auch immer, werden in unserer Gesellschaft meistens gut betreut. Die Festelmacher um Gerald Pitsch in Achau gehen aber einen Schritt weiter: Sie garen mit besonderen Menschen wunderbare Gerichte und Menü-Kreationen. Das schmeckt und gibt den „Mitarbeitern“ Sicherheit und fördert die Eigenständigkeit.
„Gemeinsam statt einsam“ heißt es indes in Hohenberg, wo Obmann Markus Kostner und seine Gruppe auf gelebte Nachbarschaftshilfe setzen. „Es gibt Momente im Leben, da wird die eigene Welt ein bisschen leiser oder die Hürden des Alltags ein bisschen höher“, erklärt man. Dann sind die Mitglieder füreinander da.
Die Haupttätigkeit des Vereins „Holz mit Herz“ steht nun, mit dem Beginn der kühleren Jahreszeit, wieder vor der Tür. In Wiener Neustadt sammelt das Team um Christian Filipp fleißig und unterstützt Menschen mit Brennholz, wenn es kalt wird und das Geld zum Heizen nicht reicht. Bei Veranstaltungen werden zusätzlich Spenden gesammelt.
Die Kindergruppe Schmetterling rund um Obfrau Melanie Gruber in Mank bietet eine integrative Betreuung an. Das gemeinsame Projekt: „Egal ob Kinder mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, aber auch Kinder, die keine Einschränkungen haben, unser Vereinsteam ist für Kinder zwischen ein und 15 Jahren da.“
„Mit Freude abstrampeln“, das könnte das Motto des Vereines „Lanterne Rouge Social Cycling Club Malina“ mit Sitz in Traiskirchen sein. Unter dem Motto „#CatchMe Euro“ sammelt der Club bei Ausfahrten pro Teilnehmer einen Euro für wohltätige Zwecke und unterstützt regelmäßig soziale Organisationen und Spendenaktionen.
Das Ziel des Lebensabendverschönerungsvereines in Oberndorf an der Melk ist es, auf Initiative von Obmann Leopold Resel, Menschen, die aufgrund ihres Alters oder anderer Einschränkungen nicht die Möglichkeit haben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, Abwechslung zum Alltag und „einfach Freude“ zu bereiten.
Auch der „RC Schnauze“ in Ober-Grafendorf geht es sportlich an. Die „Starter“ um Obmann Christian Huber sind auf Rad-, Mountainbike- und Straßenstrecken mit dem Rad unterwegs. Auch Trails werden natürlich gefahren. Dabei wird auch fleißig gesammelt. Der RC Schnauze hat inzwischen mehr als 90.000 Euro für „Herzkinder“ gespendet.
Wir haben Ihnen heute die diesjährigen Herzensmensch-Vereine vorerst in einem kurzen Überblick präsentiert. Weitere Details und Hintergrundberichte zu diesen großartigen Projekten werden selbstverständlich noch folgen.
Gevotet kann bis inklusive 27. September werden. Der Siegerverein erhält die Herzensmensch-Trophäe und Sachpreise im Wert von 5000 Euro. Dem Zweitplatzierten winken 3500 Euro, der dritte Platz ist mit 1500 Euro dotiert.
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