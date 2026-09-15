Jetzt dem Lieblingsverein eine Stimme schenken

„Gemeinsam statt einsam“ heißt es indes in Hohenberg, wo Obmann Markus Kostner und seine Gruppe auf gelebte Nachbarschaftshilfe setzen. „Es gibt Momente im Leben, da wird die eigene Welt ein bisschen leiser oder die Hürden des Alltags ein bisschen höher“, erklärt man. Dann sind die Mitglieder füreinander da.