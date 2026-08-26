Investor schlägt bei Kauf von Gemeindebauten zu

Die Grünen befürchten „böses Erwachen in der Zukunft“

„Wir bezweifeln die Aussage, dass sich für Mieter nichts ändern werde. Vielmehr befürchten wir ein böses Erwachen in wenigen Jahren“, so Klubsprecher Michael Diller. Volle Transparenz sehen die Grünen nicht: „Der Bürgermeister könnte endlich sagen, was mit den ‘behaltenen‘ Wohnungen passiert: Wann und zu welchen Kosten kommt deren Sanierung? Hier ist er an keine Verschwiegenheit gebunden“, so Diller.

Bis jetzt sind bereits 1.357 von insgesamt 1.646 Mieteinheiten neu vergeben. Die Wohnungen wurden im Rahmen der im Juni beschlossenen Neustrukturierung der kommunalen Wohnbauten in elf Paketen angeboten. Mit den nun anstehenden Übergaben sind acht dieser elf Pakete abgeschlossen. Die ersten 115 Wohnungen waren bereits am 1. August an gemeinnützige Eigentümer übergeben worden.