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Fast alles verkauft

Investor schlägt bei Kauf von Gemeindebauten zu

Niederösterreich
26.08.2026 11:00
Die Kraupa-Siedlung am Flugfeld ist eine von acht Einheiten, die vom Investor Michael Tojner ...
Die Kraupa-Siedlung am Flugfeld ist eine von acht Einheiten, die vom Investor Michael Tojner gekauft wurde. Für die Mieter soll sich dadurch nichts ändern, wird immer wieder beteuert.(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl, Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Michael Tojner kauft mit seiner Firma WertInvest acht Siedlungsanlagen in Wiener Neustadt, die als besonders desolat bekannt sind. Andere Siedlungsanlagen gehen an die Immobilienunternehmen Quadradite und an die GLM Preiswert Wohnen GmbH. Über den Kaufpreis wird wieder streng geschwiegen. 

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In Wiener Neustadt geht der große Verkauf der Gemeindewohnungen in die nächste Runde: Mit 1. September 2026 wechseln weitere 1242 Mieteinheiten den Eigentümer. Sie gehen an die Immobilienunternehmen Quadradite, an die WertInvest WieNeu Prop GmbH & Co KG und GLM Preiswert Wohnen GmbH.

Großteil der Siedlungen gehen an Investor
Spannend dabei, dass die WertInvest, die den größten Anteil der Wohnungen kauft, Investor Michael Tojner gehört. Mit dabei sind unter anderem die Gustav-Kraupa-Wohnhausanlage am Flugfeld, der Etrich-Hof und die „Verbund-Häuser“.

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Die Robert-Stolz-Wohnhausanlage ist eine der letzten Projekte, die noch nicht verkauft wurden. ...
Die Robert-Stolz-Wohnhausanlage ist eine der letzten Projekte, die noch nicht verkauft wurden. Siedlungssprecher Hannes Winkler hofft, dass die Gemeinnützige EGW hier zuschlägt.(Bild: Doris Seebacher)
Auch die Etrichsiedlung wurde von der WertInvest WieNeu Prop GmbH & Co KG, die Michael Tojner ...
Auch die Etrichsiedlung wurde von der WertInvest WieNeu Prop GmbH & Co KG, die Michael Tojner gehört, gekauft.(Bild: Doris Seebacher)

Siedlungssprecher Hannes Winkler zeigt sich darüber nicht begeistert. „Bei diesen Firmenkonstrukten werden immer wieder neue Gesellschaften gegründet, um sich zu schützen“, befürchtet er und ist froh, dass die Robert-Stolz-Siedlung, in der er wohnt, noch nicht verkauft wurde. „Bei den jetzt veräußerten Häusern handelt es sich hauptsächlich um desolate Wohnungen mit engen Stiegen und Toiletten am Gang.“

Winkler hofft, dass „seine“ Siedlung von der gemeinnützigen EGW gekauft wird, die seit 2006 für die Verwaltung zuständig ist. Über den Kaufpreis wurde (wieder) absolutes Stillschweigen vereinbart. 

Die Grünen befürchten „böses Erwachen in der Zukunft“
„Wir bezweifeln die Aussage, dass sich für Mieter nichts ändern werde. Vielmehr befürchten wir ein böses Erwachen in wenigen Jahren“, so Klubsprecher Michael Diller. Volle Transparenz sehen die Grünen nicht: „Der Bürgermeister könnte endlich sagen, was mit den ‘behaltenen‘ Wohnungen passiert: Wann und zu welchen Kosten kommt deren Sanierung? Hier ist er an keine Verschwiegenheit gebunden“, so Diller.

Bis jetzt sind bereits 1.357 von insgesamt 1.646 Mieteinheiten neu vergeben. Die Wohnungen wurden im Rahmen der im Juni beschlossenen Neustrukturierung der kommunalen Wohnbauten in elf Paketen angeboten. Mit den nun anstehenden Übergaben sind acht dieser elf Pakete abgeschlossen. Die ersten 115 Wohnungen waren bereits am 1. August an gemeinnützige Eigentümer übergeben worden. 

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