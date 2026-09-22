Klanglicht feiert Rückkehr ins Schloss Eggenberg

Ein Rundgang mit 14 Kunstwerken

Und so hat Kuratorin Birgit Lill-Schnabl 14 internationale Arbeiten zusammengetragen, die eine „Brücke von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft“ schlagen sollen. Das deutsche Duo Hartung&Trenz etwa wird die Hauptachse in einen poetischen Sprachraum verwandeln, Daniel Rossa wird die legendäre Fassade des Schlosses bespielen, dabei ganz neue Blicke auf das UNESCO-Weltkulturerbe ermöglichen und im Innenhof des Schlosses werden leuchtende Berge in Konversation mit den Besuchern treten. Für die Schlosskapelle hat Robin Beekmann eine leuchtende Uhr entwickelt, die zugleich fasziniert und entschleunigt, in der Sakristei zieht Helga Griffiths mit Licht und Gerüchen die Route eines Flüchtlings aus Syrien nach und im Planetensaal wird Fotolegende Inge Dick vier minimalistische Jahreszeiten inszenieren.