Hotelier Lucian bleibt Bürgermeister – vorerst

Weil sich niemand der Bürgermeister-Direktwahl stellen wollte, wurde das Gemeindeoberhaupt in der konstituierenden Gemeindevertretersitzung am Montag gewählt. Gleichzeitig kündigte Lucian an, im Laufe der Legislaturperiode sein Pensionsalter zu erreichen und daher das Amt noch vor den nächsten Wahlen übergeben zu wollen. An wen, ist ungewiss.