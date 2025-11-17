So wenig Geburten wie noch nie in der Steiermark

Starke Unterschiede gibt es bei Geburten auch je nach Region: „Leoben (+ 8 %) und Murau (+5,9 %) waren 2024 die einzigen Bezirke, die ein deutliches Plus bei den Lebendgeburten verzeichneten. Die größten Geburtenrückgänge im Vergleich zum Jahr 2023 gab es in der Südoststeiermark (-14,2 %) und in Liezen (-13,8 %)“, sagt Martin Mayer, Leiter des Referats Statistik und Geoinformation.