Auf der Suche nach der Monster-DNA im Loch Ness

Die 56-jährige Andrea Ferguson, Lehrerin aus dem US-Bundesstaat Missouri, ist von „Nessie“ seit ihrer Kindheit fasziniert: „Es gab so viele Sichtungen, dass an der Geschichte etwas Wahres dran sein könnte“, meint die Touristin. Der See sei schließlich riesig. „Es ist dunkles Wasser, sehr mysteriös, viel Nebel und große Berge, in Wolken gehüllt, majestätisch und geheimnisvoll - wunderschön!“