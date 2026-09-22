Neues Hammer-Gerücht um Torjäger Erling Haaland

Nach englischen Medienberichten hat der FC Barcelona Haaland ins Visier genommen. Der 26-Jährige soll einen Abschied aus Manchester im Jahr 2027 in Betracht ziehen. Barça beobachtet die Entwicklung deshalb ganz genau. Ein möglicher Deal hätte allerdings enorme Dimensionen. Manchester City verlängerte Haalands Vertrag erst bis 2034, zudem soll der Norweger rund 30 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Laut den Berichten denken die Barça-Verantwortlichen deshalb bereits über ein finanziell riesiges Gesamtpaket nach. Konkrete Summen gibt es bislang noch nicht. Offen bleibt auch, ob Barcelona einen Transfer dieser Größenordnung überhaupt stemmen könnte.