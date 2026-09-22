Neues Hammer-Gerücht um Torjäger Erling Haaland

Neues Hammer-Gerücht um Erling Haaland! Der Torjäger von Manchester City könnte bald bei einem spanischen Top-Klub auflaufen.
Nach englischen Medienberichten hat der FC Barcelona Haaland ins Visier genommen. Der 26-Jährige soll einen Abschied aus Manchester im Jahr 2027 in Betracht ziehen. Barça beobachtet die Entwicklung deshalb ganz genau. Ein möglicher Deal hätte allerdings enorme Dimensionen. Manchester City verlängerte Haalands Vertrag erst bis 2034, zudem soll der Norweger rund 30 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Laut den Berichten denken die Barça-Verantwortlichen deshalb bereits über ein finanziell riesiges Gesamtpaket nach. Konkrete Summen gibt es bislang noch nicht. Offen bleibt auch, ob Barcelona einen Transfer dieser Größenordnung überhaupt stemmen könnte.
Ersatz für Lewandowski
Sportlich würde Haaland perfekt in die aktuelle Situation passen. Nach dem Abgang von Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski fehlt den Katalanen ein klassischer Mittelstürmer. Für das Team von Trainer Hansi Flick könnte der City-Torjäger deshalb zum absoluten Wunschkandidaten werden.
Raphinha glänzt
Deutlich günstiger wäre allerdings eine Lösung aus dem eigenen Kader. Raphinha wechselte 2022 für 58 Millionen Euro von Leeds United nach Barcelona und hat sich unter Flick vom Mittelfeldspieler zum Weltklasse-Stürmer entwickelt. Seine Zahlen in der laufenden Saison können sich sehen lassen: In vier Ligaspielen kommt der 29-jährige Brasilianer bereits auf sechs Tore und eine Vorlage. Damit führt er aktuell die La-Liga-Scorerliste an. Auch in der Champions League war Raphinha bereits zweimal erfolgreich.
Mit seiner derzeitigen Form zählt der Brasilianer zu den besten Spielern der Welt. Das war in der vergangenen Saison noch anders: Wiederkehrende Oberschenkelprobleme warfen ihn mehrfach zurück und sorgten für längere Ausfallzeiten. Davon ist aktuell nichts mehr zu sehen.
Während Barcelona also weiter von einem Haaland-Transfer träumen könnte, liefert Raphinha derzeit die deutlich günstigere Antwort bereits auf dem Platz.
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