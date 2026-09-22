Offiziell: Formel 1 beschließt Regeländerungen

In der Formel 1 stehen für die Saison 2027 mehrere Änderungen fest. Die Renn-Distanzen werden etwas kürzer, zudem gibt es Anpassungen bei Regenunterbrechungen. Andere ursprünglich geplante Neuerungen wurden dagegen wieder verworfen.
Die Formel-1-Kommission des Automobilweltverbandes FIA beschloss am Montag in London, die Renndistanz ab 2027 von derzeit rund 305 auf etwa 290 Kilometer zu reduzieren. Je nach Strecke bedeutet das künftig zwei bis drei Runden weniger.
Weniger Sprit, kürzere Rennen
FIA und Formel 1 bezeichneten die Verkürzung in separaten Erklärungen als unvermeidliche Konsequenz einer bereits zuvor getroffenen Entscheidung. Hintergrund ist, dass der Kraftstoffdurchfluss in den Motoren reduziert werden soll.
Nicht umgesetzt werden dagegen die Pläne für eine Getriebe-Homologation. Dabei wären die Bauteile bei allen Fahrzeugen vereinheitlicht worden. Auf diese Idee wird nun verzichtet, um „den Zulieferern weiterhin Spielraum für Entwicklungen zu lassen“.
Neue Regel bei Regen-Chaos
Auch bei wetterbedingten Unterbrechungen greift die Formel 1 ein. Das bislang auf drei Stunden begrenzte Zeitfenster bei Regenunterbrechungen wird angepasst. Damit soll laut Kommission sichergestellt werden, „dass die Zuschauer bei Unterbrechungen bestmögliche Chancen haben, ein volles Rennen zu erleben“.
Darüber hinaus wurden laut Mitteilung der FIA auch Änderungen an den sportlichen und finanziellen Regularien der laufenden Saison beschlossen. Einzelheiten dazu wurden allerdings nicht genannt.
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