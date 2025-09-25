Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“

Pannen mit Teleprompter und Rolltreppe

Trump hatte am Dienstag seine Rede bei der UN-Generaldebatte gehalten. Aufnahmen zeigten, wie er und First Lady Melania Trump auf die Rolltreppe im UN-Hauptquartier gingen, bevor diese kurz darauf plötzlich zum Stehen kam. Bei Trumps Rede vor der UN-Vollversammlung später funktionierte dann sein Teleprompter nicht.