This Is How the Upper Austrian ÖVP Is Responding to the CDU’s Disaster in Germany

ÖVP state executive director Florian Hiegelsberger watched the collapse of the sister party, the CDU, and draws his own conclusions: “Mainstream parties must be careful not to always explain why the others are wrong, but rather to say what they themselves stand for.” In Saxony-Anhalt in particular, there was too much talk about who or what needed to be prevented. “But no one said what they themselves stand for,” the party manager told the “Krone.”