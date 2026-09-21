„Tu‘s für alle“: Steirer rufen zum Blutspenden auf

Im vergangenen Jahr organisierte das Rote Kreuz rund 1086 Blutspendeaktionen in der Steiermark. Dabei wurden exakt 45.784 Blutkonserven gewonnen. Was viele nicht wissen: Blutkonserven sind nur 42 Tage haltbar, danach können sie nicht mehr verwendet werden. Eine Blutspende dauert etwa 30 bis 35 Minuten. Mit einfachen, wohnortnahen Aktionen möchte das Rote Kreuz Blutspenden so leicht zugänglich wie möglich machen. Seit einer neuen Verordnung, die im Juni 2025 in Kraft getreten ist, dürfen Männer viermal pro Jahr Blut spenden und Frauen dreimal jährlich. Die meisten Spender in der Steiermark sind zwischen 30 und 40 Jahren.