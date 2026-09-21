Lenkstangen streiften sich: E-Bikerin gestürzt!

Folgenschwerer Unfall in Brixen im Thale im Tiroler Unterland: Eine 79-jährige E-Bike-Fahrerin stürzte am Wochenende nach einer Kollision mit einem elfjährigen Mountainbiker und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.
Der Unfall hatte sich bereits am Samstag gegen 13.40 Uhr auf einem Schotterradweg südlich des Sportplatzes ereignet, wie die Polizei am Montag berichtete. Als sich die beiden Radfahrer dort begegneten, streiften sich deren Lenkstangen.
Frau mit Hubschrauber ins Spital
Die 79-jährige E-Bikerin verlor dadurch das Gleichgewicht und kam zu Sturz. Dabei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde die Frau mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.
Der elfjährige Mountainbiker kam offenbar mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.
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