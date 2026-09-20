Radfahrer und E-Biker bei Stürzen schwer verletzt

Gleich mehrere Unfälle mit Fahrrädern und E-Bikes wurden am Samstag in Tirol verzeichnet. Einige Verunfallte erlitten dabei zum Teil schwere Verletzungen und wurden in die umliegenden Spitäler gebracht.
Den Anfang der Serie machte ein 32-jähriger Deutscher, der gegen 12 Uhr mit seinem E-Bike in Westendorf von der Gamskogelhütte in Richtung Ortszentrum gefahren ist. Rund 200 Meter unter der Hütte stürzte der Mann unmittelbar nach einer schwer.
Eine unbeteiligte Person fand den Deutschen und setzte die Rettungskette in Gang. Der Mann war ansprechbar. Die Bergrettung Westendorf transportierte ihn ins Tal. Von dort wurde er mit erheblichen Verletzungen am Kopf sowie im Bereich des linken Knies und des Armes ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.
Frau und Bub kollidierten
Kurz darauf kam es zu einer schweren Kollision in Brixen im Thale. Eine 79-jährige Einheimische war mit ihrem E-Bike von Kirchberg auf dem Schotterradweg unterwegs. Zeitgleich kam ihr ein Elfjähriger mit seinem Mountainbike entgegen.
Als die beiden aneinander vorbeifahren wollten, berührten sie sich leicht mit ihren Lenkstangen. Die Frau kam zu Sturz und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Der Notarzthubschrauber musste sie ins Bezirkskrankenhaus St. Johann bringen.
Mann bei Bremsmanöver gestürzt
Nur wenigen Minuten später musste die Rettung auch in Ötztal Bahnhof ausrücken. Ein 73-jähriger Einheimischer war mit seinem E-Bike auf einem Parkplatz unterwegs. Weil er dachte, ein Pkw fahre rückwärts, bremste der Mann stark ab und kam zu Sturz. Er wurde erheblich verletzt.
Offener Bruch durch Sturz
Schwer gestürzt war auch ein 38-jähriger Einheimischer mit seinem E-Bike auf dem Dreibrunnenweg in Morsbach nahe der Stadt Kufstein. Eine Anrainerin fand den Mann auf dem Boden liegend und alarmierte die Rettung.
Der Mann, der ohne Helm unterwegs war, war laut bisherigen Erkenntnissen selbst gestürzt und dürfte sich eine schwere Kopfverletzung sowie einen offenen Bruch am linken Bein zugezogen haben. Er wurde vom Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Sturz mit Mountainbike
Den Abschluss machte kurz vor 16 Uhr ein 21-jähriger Deutscher in Kufstein. Der Mann war unterhalb des Aschenbrennerhauses ohne Fremdeinwirkung mit seinem Mountainbike gestürzt. Er zog sich erhebliche Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.