Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wintersaison

Skivergnügen wird wieder etwas teurer

Vorarlberg
24.09.2025 08:30
Unterm Strich gilt: Je größer und moderner das Skigebiet ist, desto mehr müssen die ...
Unterm Strich gilt: Je größer und moderner das Skigebiet ist, desto mehr müssen die Wintersportler für ein Ticket hinblättern. 55 Euro kostet die Karte am Sonnenkopf.(Bild: sos)

Spitzenreiter ist die Arlberg-Region. In Lech/Zürs wird die Tageskarte in der kommenden Saison 81,50 Euro kosten.

0 Kommentare

Steigende Personal- und Betriebskosten sind auch in der kommenden Saison die Hauptgründe, weshalb die Preise für eine Skikarte weiter nach oben klettern. Wer häufig fährt und sparen will, sollte auch in dieser Saison auf eine Saisonkarte zurückgreifen. Zur Auswahl steht zum einen die „Ländle Card“, die Skivergnügen im Bregenzerwald, Montafon, Brandnertal, Klostertal und Kleinwalsertal ermöglicht. Bis 8. Dezember gibt es die Ländle Card für 886 Euro, ab dem 9. Dezember kostet diese 1037 Euro.

Saisonkarte am Arlberg am teuersten
Etwas billiger ist der „3TälerPass“ zu haben, der im Bregenzerwald, Lechtal und im Allgäu, im Großen Walsertal, im Rheintal und im Laternsertal gültig ist. Bis 15. Dezember ist dieser für 660 Euro erhältlich, danach kostet der Pass 750 Euro. Am teuersten ist die Saisonkarte am Arlberg. Auch hier lohnt sich der frühe Erwerb. Bis 11. Dezember müssen die Wintersportler 790 Euro berappen. Ab dem 12. Dezember kostet das Saisonticket rundum Lech satte 1223 Euro.

Montafon-Fans können das Saisonticket in „ihrem“ Tal für 738 Euro (bis 8. Dezember) kaufen, zu einem späteren Zeitpunkt sind 959 Euro zu zahlen. Etwas verwirrend ist im Skigebiet „Silvretta Montafon“ das Angebot bei den Tageskarten. Dort gilt – wie im vergangenen Jahr – ein flexibles Preissystem. Die Kosten richten sich nach der Nachfrage. Großzügig beworben werden derzeit Tickets ab 49 Euro. Dieses Angebot gilt aber nur von 1. bis 19. Dezember. Wer für Samstag, 17. Jänner 2026, eine Karte kaufen will, muss satte 79 Euro hinblättern.

Kleiner Skigebiete, günstigere Tageskarten
Damit liegt man im Montafon nur knapp hinter dem Spitzenreiter Lech/Zürs. Wer in der Hauptsaison einen Tag auf den Pisten am Arlberg verbringen will, ist mit 81,50 Euro dabei. Unwesentlich billiger wird der Skispaß während der Hauptsaison in Warth (75 Euro) und auch in Mellau-Damüls (72,50 Euro) kommen die Wintersportler nicht gerade günstig weg. Knapp unter der 70-Euro-Grenze liegt der Preis für eine Tageskarte am Diedamskopf – hier sind 67 Euro zu zahlen. Etwas günstiger wird es in den kleineren Skigebieten. 58 Euro kostet die Liftkarte in der Hauptsaison im Brandnertal, 55 Euro sind es am Sonnenkopf. Am Bödele, bis auf einen 4er-Sessellift sind dort aber nur Schlepplifte in Betrieb, gibt es die Tageskarte für 46,50 Euro.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 11°
Symbol leichter Regen
Bludenz
11° / 13°
Symbol starke Regenschauer
Dornbirn
11° / 13°
Symbol Regen
Feldkirch
11° / 13°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
185.681 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
171.615 mal gelesen
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
160.185 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2014 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1813 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1786 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Mehr Vorarlberg
Wintersaison
Skivergnügen wird wieder etwas teurer
Prozess in Feldkirch
Jugendlicher Neonazi flennt vor Gericht
Kampf ums Ticket
Bachlinger ist bereit für das Duell im Adlerhorst
Aus dem Gerichtssaal
Haben Carabinieri die 30.000 Euro konfisziert?
Auf Abwegen
Klein-Laster landet nach Kollision im Garten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf