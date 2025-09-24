Skivergnügen wird wieder etwas teurer

Kleiner Skigebiete, günstigere Tageskarten

Damit liegt man im Montafon nur knapp hinter dem Spitzenreiter Lech/Zürs. Wer in der Hauptsaison einen Tag auf den Pisten am Arlberg verbringen will, ist mit 81,50 Euro dabei. Unwesentlich billiger wird der Skispaß während der Hauptsaison in Warth (75 Euro) und auch in Mellau-Damüls (72,50 Euro) kommen die Wintersportler nicht gerade günstig weg. Knapp unter der 70-Euro-Grenze liegt der Preis für eine Tageskarte am Diedamskopf – hier sind 67 Euro zu zahlen. Etwas günstiger wird es in den kleineren Skigebieten. 58 Euro kostet die Liftkarte in der Hauptsaison im Brandnertal, 55 Euro sind es am Sonnenkopf. Am Bödele, bis auf einen 4er-Sessellift sind dort aber nur Schlepplifte in Betrieb, gibt es die Tageskarte für 46,50 Euro.