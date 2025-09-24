Skivergnügen wird wieder etwas teurer

Spitzenreiter ist die Arlberg-Region. In Lech/Zürs wird die Tageskarte in der kommenden Saison 81,50 Euro kosten.
Steigende Personal- und Betriebskosten sind auch in der kommenden Saison die Hauptgründe, weshalb die Preise für eine Skikarte weiter nach oben klettern. Wer häufig fährt und sparen will, sollte auch in dieser Saison auf eine Saisonkarte zurückgreifen. Zur Auswahl steht zum einen die „Ländle Card“, die Skivergnügen im Bregenzerwald, Montafon, Brandnertal, Klostertal und Kleinwalsertal ermöglicht. Bis 8. Dezember gibt es die Ländle Card für 886 Euro, ab dem 9. Dezember kostet diese 1037 Euro.
Saisonkarte am Arlberg am teuersten
Etwas billiger ist der „3TälerPass“ zu haben, der im Bregenzerwald, Lechtal und im Allgäu, im Großen Walsertal, im Rheintal und im Laternsertal gültig ist. Bis 15. Dezember ist dieser für 660 Euro erhältlich, danach kostet der Pass 750 Euro. Am teuersten ist die Saisonkarte am Arlberg. Auch hier lohnt sich der frühe Erwerb. Bis 11. Dezember müssen die Wintersportler 790 Euro berappen. Ab dem 12. Dezember kostet das Saisonticket rundum Lech satte 1223 Euro.
Montafon-Fans können das Saisonticket in „ihrem“ Tal für 738 Euro (bis 8. Dezember) kaufen, zu einem späteren Zeitpunkt sind 959 Euro zu zahlen. Etwas verwirrend ist im Skigebiet „Silvretta Montafon“ das Angebot bei den Tageskarten. Dort gilt – wie im vergangenen Jahr – ein flexibles Preissystem. Die Kosten richten sich nach der Nachfrage. Großzügig beworben werden derzeit Tickets ab 49 Euro. Dieses Angebot gilt aber nur von 1. bis 19. Dezember. Wer für Samstag, 17. Jänner 2026, eine Karte kaufen will, muss satte 79 Euro hinblättern.
Kleiner Skigebiete, günstigere Tageskarten
Damit liegt man im Montafon nur knapp hinter dem Spitzenreiter Lech/Zürs. Wer in der Hauptsaison einen Tag auf den Pisten am Arlberg verbringen will, ist mit 81,50 Euro dabei. Unwesentlich billiger wird der Skispaß während der Hauptsaison in Warth (75 Euro) und auch in Mellau-Damüls (72,50 Euro) kommen die Wintersportler nicht gerade günstig weg. Knapp unter der 70-Euro-Grenze liegt der Preis für eine Tageskarte am Diedamskopf – hier sind 67 Euro zu zahlen. Etwas günstiger wird es in den kleineren Skigebieten. 58 Euro kostet die Liftkarte in der Hauptsaison im Brandnertal, 55 Euro sind es am Sonnenkopf. Am Bödele, bis auf einen 4er-Sessellift sind dort aber nur Schlepplifte in Betrieb, gibt es die Tageskarte für 46,50 Euro.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.