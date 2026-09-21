Stadtpolitikern mit „Maus“ auf die Finger schauen

Wer mit wem stimmt

„Macht nichts“, sagt der ÖVP-Politiker: „Dann machen wir das eben selbst.“ Jetzt stellte Krumböck den sogenannten StP-Monitor vor. Inhalte von Anträgen samt Kosten sowie das Abstimmungsverhalten der Parteien können ab sofort unter www.stp-monitor.at abgerufen werden. Auf der Plattform kann auch nachvollzogen werden, wie viel Übereinstimmung es zwischen den einzelnen Fraktionen im Gemeinderat gibt.