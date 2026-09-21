Die Grünen und die Mär von den hohen Spritpreisen

Heute würden wir einen Luftsprung machen, wenn wir den Liter Diesel bzw. Benzin um dieses Geld (heute ungefähr 1,5 Euro) bekommen würden. Und es sind auch nicht die Grünen daran schuld. Zwei Verrückte – der eine in Amerika, der andere in Russland – haben ausgereicht, dass wir – so die Prognosen – schon bald auf die 3-Euro-Marke zusteuern. Drei Euro – das sind 41,3 Schilling, die im Jahr 2002 übrigens noch eine Kaufkraft von sage und schreibe 77 Schilling hatten. Den Schilling-Vergleich ziehe ich übrigens nicht deswegen heran, weil ich die alte Währung vermisse, sondern damit man die Werte vergleichen kann.