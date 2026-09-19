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Die Zeit dreht sich

Im Gaudepark bleiben Besucher ewig ein Kind

Kärnten
19.09.2026 18:00
Autodrom und Karussell sind die absoluten Lieblinge im Gaudepark. Es gibt aber auch andere ...
Autodrom und Karussell sind die absoluten Lieblinge im Gaudepark. Es gibt aber auch andere Gerätschaften, bei denen es einem sprichwörtlich den Magen umdreht.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Noch heute haben die Tore der Klagenfurter Herbstmesse geöffnet. Beste Stimmung herrscht im großen Vergnügungspark – ein Ort, an dem jede Generation ihre eigene Geschichte mitbringt.

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Es geht im wahrsten Sinne des Wortes drunter und drüber. Mit zerzausten Haaren und lachenden Gesichtern stolpern Besucher – meistens sind es Jugendliche und Kinder – begeistert aus den Fahrgeschäften. Eltern stehen oft daneben, warten, schauen zu und blicken nostalgisch zurück in ihre Jugendzeit.

„Heute kann ich das nicht mehr fahren, früher habe ich alles mitgemacht“, blickt Maria Höllhuber (56) zum „Crazy Wave“ hinauf. Sie wartet auf ihre 15-jährige Tochter, die gerade mit einer Freundin am Gerät juchzend durch die Luft gewirbelt wird. „Ich glaube, es liegt am Gleichgewicht, dass mir von dem Gerät mittlerweile übel wird“, lacht Höllhuber, die noch gerne Tagada fährt. Das Fahrgeschäft war schon früher beliebt und „ist es heute noch“, so Tochter Larissa.

Im Gaudepark fahre ich sehr gerne Karussell. Da gibt es mehrere Fahrzeuge, die man auswählen kann. Gerne steige ich in das Feuerwehrauto ein.

Leon (5)

Bild: Handler Wolfgang

Ich bin heute mit meiner Freundin und meiner Familie hier, hauptsächlich wegen den vielen Fahrgeschäften. Die Eltern fahren nicht mehr so viel. Sie gehen lieber so durch und essen etwas.

Shania (11)

Bild: Handler Wolfgang

Früher habe ich den Adrenalinkick auf den Fahrgeschäften geliebt, heute wird mir schnell schwummrig. Dennoch fahre ich noch immer gerne Tagada mit meiner Tochter.

Maria (56)

Bild: Handler Wolfgang

Ich bin heute mit meinem siebenjährigen Sohn hier. Wir gehen bisschen durch und schauen uns an, was es heuer so für Neuheiten gibt. Der Gaudepark ist für uns auf der Herbstmesse immer einen Besuch wert.

Fabian (33)

Bild: Handler Wolfgang

Für den siebenjährigen Lion sind die Fahrgeschäfte leider noch Zukunftsmusik. Erst in ein paar Jahren wird er sich auch durch die Lüfte schleudern lassen dürfen. Bis dahin versucht er sein Glück bei den Enten. Etwas zurückhaltend aber gekonnt zieht er mehrere vorbeischwimmende Plastik-Enten aus einem Wasserbecken. „Unten stehen Nummern, wenn ich Glück habe, gewinne ich etwas“, hofft der Schüler.

Leckere Creps gibt es auf der Herbstmesse.
Leckere Creps gibt es auf der Herbstmesse.(Bild: Handler Wolfgang)
Im Gaudepark darf die Kulinarik nicht zu kurz kommen: Neben den klassischen Lebkuchen- herzen ...
Im Gaudepark darf die Kulinarik nicht zu kurz kommen: Neben den klassischen Lebkuchen- herzen gibt es auch noch viele andere süße und herzhafte Köstlichkeiten.(Bild: Handler Wolfgang)
Zahlreiche Fahrgeschäfte gibt es im Gaudepark bei der Klagenfurter Herbstmesse: Für jedes Alter ...
Zahlreiche Fahrgeschäfte gibt es im Gaudepark bei der Klagenfurter Herbstmesse: Für jedes Alter ist etwas dabei.(Bild: Handler Wolfgang)

Eher entspannt gehen es die Älteren an. Bei Bier und einer deftigen Portion Wienerschnitzel wird ausgelassen diskutiert. Und eines darf nach einem Besuch am Gaudepark niemals fehlen: Schokofrüchte, Kokusbusserl oder ein Lebkuchenherz wecken Kindheitserinnerungen.

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