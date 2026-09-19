Im Gaudepark bleiben Besucher ewig ein Kind

„Heute kann ich das nicht mehr fahren, früher habe ich alles mitgemacht“, blickt Maria Höllhuber (56) zum „Crazy Wave“ hinauf. Sie wartet auf ihre 15-jährige Tochter, die gerade mit einer Freundin am Gerät juchzend durch die Luft gewirbelt wird. „Ich glaube, es liegt am Gleichgewicht, dass mir von dem Gerät mittlerweile übel wird“, lacht Höllhuber, die noch gerne Tagada fährt. Das Fahrgeschäft war schon früher beliebt und „ist es heute noch“, so Tochter Larissa.