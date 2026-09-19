Apprehended After Fleeing
15-Year-Old Injured Rival with a Knife
A bloody altercation took place on Friday evening in Braunau. A 15-year-old first threatened a 12-year-old with a knife and then injured another young rival. After a brief escape, the suspect was apprehended.
A 15-year-old Romanian citizen is suspected of first threatening a 12-year-old Bosnian citizen with a knife around 7:10 p.m. on Friday in a parking lot in front of a restaurant in Braunau. Shortly thereafter, he attacked a 16-year-old Slovak citizen and attempted to injure him with the knife. However, an acquaintance of the 15-year-old was able to prevent further harm through his courageous intervention.
As a result, the 16-year-old sustained only minor injuries. The 15-year-old and four acquaintances then fled the scene and went into hiding. After a brief search, the 15-year-old was arrested. He had thrown away the weapon shortly before. However, it was found by a police dog in dense bushes and seized by the police.
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