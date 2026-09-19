15-Year-Old Injured Rival with a Knife

A 15-year-old Romanian citizen is suspected of first threatening a 12-year-old Bosnian citizen with a knife around 7:10 p.m. on Friday in a parking lot in front of a restaurant in Braunau. Shortly thereafter, he attacked a 16-year-old Slovak citizen and attempted to injure him with the knife. However, an acquaintance of the 15-year-old was able to prevent further harm through his courageous intervention.