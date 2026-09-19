Keine Rettung mehr für 98-jährigen Unfalllenker

Aus ungeklärter Ursache kam Freitagnachmittag ein 98-jähriger Mann in Laab im Walde, Bezirk Mödling (NÖ), von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen verstarb der Mann.
Ein 98-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Laab im Walde, Bezirk Mödling, verstorben. Der Autolenker war nach Angaben der Polizei gegen 14.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache auf der B13 nach einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.
Er wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus diesem befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte von der anwesenden Ärztin nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.
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