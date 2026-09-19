Keine Rettung mehr für 98-jährigen Unfalllenker

Ein 98-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Laab im Walde, Bezirk Mödling, verstorben. Der Autolenker war nach Angaben der Polizei gegen 14.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache auf der B13 nach einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.