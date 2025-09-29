Wenn der Wiesn-Wasti erst in Salzburg aufwacht

Mountainbiker stürzte im Bärental über Hang
Schwer verletzt im KH
Die „Krone“ ist nachts in der Bahn vom Oktoberfest in München nach Salzburg mitgefahren. Nicht für jeden Passagier war es eine angenehme Fahrt. Von undefinierbaren Pfützen, „Cordula Grün“ und verpassten Ausstiegen.
Wer mit der Deutschen Bahn fährt, darf generell kein Feigling sein. Zur Oktoberfestzeit erst recht nicht. Die „Krone“ ist dieser Tage mit dem Regionalexpress 5 von München nach Salzburg mitgefahren. Dass Wiesn ist, merkt die „Krone“ gleich. In jedem Wagen stehen und liegen Bierflaschen, teils sind sie noch halb voll und plätschern bei jeder Bewegung des Zuges auf die Polstersitze. Von der Hinfahrt oder von der Rückfahrt? Man weiß es nicht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.