Wenn der Wiesn-Wasti erst in Salzburg aufwacht

Wer mit der Deutschen Bahn fährt, darf generell kein Feigling sein. Zur Oktoberfestzeit erst recht nicht. Die „Krone“ ist dieser Tage mit dem Regionalexpress 5 von München nach Salzburg mitgefahren. Dass Wiesn ist, merkt die „Krone“ gleich. In jedem Wagen stehen und liegen Bierflaschen, teils sind sie noch halb voll und plätschern bei jeder Bewegung des Zuges auf die Polstersitze. Von der Hinfahrt oder von der Rückfahrt? Man weiß es nicht.