113 Suizide in Tirol: Prävention setzt früher an

Yellow September steht für psychosoziale Gesundheit

Im Rahmen des Yellow September wurde nun die Initiative Suizidprävention Austria der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Mittelpunkt steht die Botschaft: Suizidprävention benötigt Zusammenarbeit. SUPRA soll deshalb zahlreiche Aktivitäten und Angebote besser vernetzen, bündeln und weiterentwickeln. „In Tirol gibt es bereits zahlreiche qualifizierte Angebote. Entscheidend ist, dass diese gut ineinandergreifen und sie Menschen frühzeitig unterstützen“, sagt die Landesrätin für Gesundheit, Cornelia Hagele (ÖVP).