Wiener sammelte über 5000 Scherben im Park

Was er jetzt mit der Wanne voll Scherben tut, die bei ihm Zuhause steht? „Das ist eine gute Frage“, so M. Eine Idee hätte er aber schon: „Die Scherben sind ja teilweise viele Jahre alt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwann im Rahmen eines Kunstprojekts Verwendung finden“, sagt er.