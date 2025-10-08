Wildwechsel: Herbstliche Dämmerung wird zur Gefahr

Riskante Ausweichmanöver sollten vermieden werden

Vergangenes Jahr verletzten sich 55 Personen in Kärnten bei Wildunfällen, österreichweit wurden 314 Wildunfälle mit Personenschaden verzeichnet. Experten des ÖAMTC warnen, dass die größte Gefahr bei Wildunfällen nicht vom Tier selbst ausgeht, sondern von riskanten Ausweichmanövern. „Instinktiv möchte man es natürlich vermeiden, mit dem Tier zu kollidieren und weicht aus. Allerdings kann das auf Straßen mit Gegenverkehr oder Hindernissen an den Straßenrändern, etwa Bäumen, fatal sein“, erklärt Roland Frisch, Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik. Für die eigene Sicherheit wird empfohlen, wenn der Bremsweg nicht mehr ausreicht, sollte ein Zusammenstoß mit dem Tier in Kauf genommen werden.