Tipps für Fahrer

Goldene Jahreszeit ist auch Zeit der Wildunfälle

Tirol
18.10.2025 07:00
Im Vorjahr gab es in Tirol 21 Unfälle mit einem Wildtier, bei denen auch Personen verletzt ...
Im Vorjahr gab es in Tirol 21 Unfälle mit einem Wildtier, bei denen auch Personen verletzt wurden.(Bild: Birbaumer Christof)

Vermehrt unterwegs sind derzeit wieder Rehe, Hirsche und andere Wildtiere, um knapper werdende Nahrung oder neue Lebensräume zu suchen. Zudem haben unter anderem die Hirsche ihre Brunftzeit, wie die „Tiroler Krone“ berichtete. Nicht nur in der Natur gilt jetzt Achtsamkeit, sondern auch auf den Straßen.

Denn der Herbst ist auch die Zeit des Wildwechsels. Über 73.000 Wildtierunfälle gibt es laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit jährlich in ganz Österreich. In Tirol gab es im Vorjahr 21 Wildunfälle mit Personenschäden.

„In den Morgen- und Abendstunden, wenn es dämmert und in den Nachtstunden ist besondere Vorsicht geboten. Speziell in Gebieten mit dem Gefahrenzeichen ,Achtung Wildwechsel’ sowie auf Straßen durch Wälder sollte man vorsichtig sein“, sagt ARBÖ-Pressesprecher Sebastian Obrecht.

(Bild: Birbaumer Christof)

Fünf Tipps, bei Unfall sofort die Polizei verständigen
Er hat folgende Ratschläge, um das Risiko eines Unfalles zu minimieren:

  • Geschwindigkeit in Waldgebieten und an gekennzeichneten Wildwechselzonen verringern.
  • Fernlicht ausschalten, wenn Wild am Straßenrand sichtbar ist. „Die Tiere starren sonst in das Licht und verharren auf der Straße.“
  • Hupen kann helfen, das Tier zu verscheuchen.
  • Nicht vergessen: Ein Tier kommt selten allein, sondern tritt öfter im Rudel auf.
  • Wenn ein Zusammenstoß unvermeidbar ist: kontrollierte Notbremsung einleiten, aber keine abrupten und unkontrollierten Ausweichmanöver! „Die Gefahr, gegen einen Baum oder in den Gegenverkehr zu geraten, ist größer als der Wildschaden selbst“, so Obrecht.
26.000 zusätzliche Warnhinweise
Kommt es dennoch zu einem Unfall mit einem Wildtier, dann sofort die Polizei informieren. Sie verständigt in weiterer Folge den zuständigen Jäger. Übrigens: In Tirol wurden in Kooperation zwischen Land und Jägerverband zusätzlich zu den Verkehrszeichen auch 26.000 Wildwarnreflektoren sowie Wildwarngeräte installiert.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
