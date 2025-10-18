Goldene Jahreszeit ist auch Zeit der Wildunfälle

Vermehrt unterwegs sind derzeit wieder Rehe, Hirsche und andere Wildtiere, um knapper werdende Nahrung oder neue Lebensräume zu suchen. Zudem haben unter anderem die Hirsche ihre Brunftzeit, wie die „Tiroler Krone“ berichtete. Nicht nur in der Natur gilt jetzt Achtsamkeit, sondern auch auf den Straßen.
Denn der Herbst ist auch die Zeit des Wildwechsels. Über 73.000 Wildtierunfälle gibt es laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit jährlich in ganz Österreich. In Tirol gab es im Vorjahr 21 Wildunfälle mit Personenschäden.
„In den Morgen- und Abendstunden, wenn es dämmert und in den Nachtstunden ist besondere Vorsicht geboten. Speziell in Gebieten mit dem Gefahrenzeichen ,Achtung Wildwechsel’ sowie auf Straßen durch Wälder sollte man vorsichtig sein“, sagt ARBÖ-Pressesprecher Sebastian Obrecht.
Fünf Tipps, bei Unfall sofort die Polizei verständigen
Er hat folgende Ratschläge, um das Risiko eines Unfalles zu minimieren:
26.000 zusätzliche Warnhinweise
Kommt es dennoch zu einem Unfall mit einem Wildtier, dann sofort die Polizei informieren. Sie verständigt in weiterer Folge den zuständigen Jäger. Übrigens: In Tirol wurden in Kooperation zwischen Land und Jägerverband zusätzlich zu den Verkehrszeichen auch 26.000 Wildwarnreflektoren sowie Wildwarngeräte installiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.