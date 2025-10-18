Goldene Jahreszeit ist auch Zeit der Wildunfälle

Vermehrt unterwegs sind derzeit wieder Rehe, Hirsche und andere Wildtiere, um knapper werdende Nahrung oder neue Lebensräume zu suchen. Zudem haben unter anderem die Hirsche ihre Brunftzeit, wie die „Tiroler Krone“ berichtete. Nicht nur in der Natur gilt jetzt Achtsamkeit, sondern auch auf den Straßen.