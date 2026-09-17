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FCW – Austria Salzburg

Letzte Vorverkaufsphase für „wahres“ Westderby

Tirol
17.09.2026 13:14
Am 16. Oktober geht das Westderby über die Bühne.
Am 16. Oktober geht das Westderby über die Bühne.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Das Westderby zwischen dem FC Wacker Innsbruck und der Austria aus Salzburg findet zwar erst in gut einem Monat statt, der Run auf Tickets ist aber jetzt schon groß. So groß, dass zuletzt der Vorverkauf unterbrochen werden musste. Am Freitag startet die letzte Phase des Ticketvorverkaufs.

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Die Vorfreude auf das Westderby steigt: Ab Freitag, 18. September, um 8 Uhr geht der FC Wacker Innsbruck in die letzte angekündigte Phase des Ticketvorverkaufs für das Duell mit Austria Salzburg. Gespielt wird am Freitag, 16. Oktober, um 20.30 Uhr im Tivoli Stadion Tirol.

Für die „Nord“ nur noch Restkarten
„Nach der enormen Nachfrage in den bisherigen Verkaufsphasen steht zum Start am Freitag noch eine größere Auswahl an Sitzplatztickets zur Verfügung. Für die Nordtribüne gibt es lediglich ein kleines Restkontingent“, betonte der Verein am Donnerstag via Aussendung.

Der FC Wacker Innsbruck rechnet jedenfalls mit einem rasch ausverkauften Tivoli, mehr als 16.000 Zuschauer werden erwartet.

Fast 11.000 Tickets schon verkauft
Vor gut einer Woche musste der Vorverkauf aufgrund des Ansturms vorerst gestoppt werden. Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, wie viele Zuschauer für dieses Spiel vonseiten der Behörden zugelassen werden. Zum Vorverkaufsstopp waren bereits fast 11.000 Tickets verkauft.

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Informationen für Gästefans folgen
Auch für die Fans von Austria Salzburg soll der Ticketverkauf in Kürze konkretisiert werden. Informationen zu den Gästekarten sowie zum entsprechenden Vorverkauf werden in den kommenden Tagen über die offiziellen Kanäle von Austria Salzburg bekannt gegeben.

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