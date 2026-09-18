Was a free agent
Bundesliga club Ried signs new goalkeeper
Von krone Sport
SV Ried has signed Hidajet Hankic as its new goalkeeper.
The 32-year-old had been a free agent since the end of his contract with Russian first-division club FK Rostov this summer. The Austrian-born player was called up to the Bosnian national team in 2023 and lives with his family in Upper Austria.
Ried’s sporting director, Lukas Brandl, described the signing—made in response to injuries—as a good opportunity to “build even more stability” behind captain Andreas Leitner.
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