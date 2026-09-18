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SPÖ löst Sprecherin ab

ÖVP höhnt: „Hergovich hat ein Problem mit Frauen!“

Niederösterreich
18.09.2026 16:00
Nach Notarzt-Debatte löst Rainer Spenger im Landtag Karin Schelle als Gesundheitssprecher der ...
Nach Notarzt-Debatte löst Rainer Spenger im Landtag Karin Schelle als Gesundheitssprecher der SPÖ ab.(Bild: Krone KREATIV/Patrick Huber, Werner Jäger)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Der Streit um die Reformen im niederösterreichischen Gesundheitswesen treibt seltsame Blüten. Just mitten in den politischen Auseinandersetzungen um die Schließung von elf Notarzt-Stützpunkten zieht die SPÖ ihre Gesundheitssprecherin ab. Die ÖVP nutzt das für eine Attacke gegen den roten Landesparteichef.  

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In der Landtagsfraktion der niederösterreichischen SPÖ wird derzeit viel gewechselt. Erst kürzlich übernahm René Zonschitz die Funktion des Klubchefs von Hannes Weninger, Christian Samwald folgte daraufhin Zonschitz als Kommunalsprecher. War der Wechsel an der Klubspitze noch als Signal für künftiges Tauwetter zwischen ÖVP und SPÖ gewertet worden, sorgt die nächste rote Personalrochade eher wieder für Eiszeit zwischen den beiden Parteien.

Neue Wortführer
Denn auch im Gesundheitsbereich tauschen die Sozialdemokraten ihre Wortführer an der politischen Front aus: Die bisherige Gesundheitssprecherin Karin Scheele wird in dieser Rolle durch Rainer Spenger ersetzt. Und das just, nachdem es in einer Sitzung des Gesundheitsausschusses zu heftigen Kontroversen um die künftige Notarztversorgung im weiten Land gekommen ist. 

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Wirbel im Ausschuss
Bekanntlich hat ja die SPÖ zwar dem Gesundheitspakt im Landtag zugestimmt, macht aber seit Wochen gegen die darin verankerte Schließung von elf Notarztstützpunkten in Niederösterreich mobil. In der Sitzung soll zwischen Scheele und einem Notarzt, der offenbar die SPÖ-Linie vertrat, zu einem verbalen Schlagabtausch gekommen sein.

Attacke der ÖVP
Dass Scheele nun durch Spenger ersetzt wird, sorgt für süffisante Kommentare aus der niederösterreichischen ÖVP-Zentrale: „Sven Hergovich scheint ein Problem mit selbstdenkenden Frauen zu haben“, diagnostiziert Matthias Zauner, Landesgeschäftsführer der Volkspartei. Und listet auf: Nach Ulrike Königsberger-Ludwig – sie wechselte ja von der Landes- in die Bundesregierung – stehe jetzt Scheele auf Hergovichs „Abschussliste“.  Wer bei der „politischen Geisterfahrt“ des SPÖ-Landesparteivorsitzenden nicht mitmache, werde „umgehend mundtot gemacht“, legt Zauner nach: „Besonders oft triff das dabei Frauen, die es wagen, eine eigene Meinung zu vertreten.“

Neuer Klubchef, neues Team
Die Sozialdemokraten reagieren auf die Attacke der ÖVP mit Kopfschütteln. Der Personaltausch im Gesundheitsbereich habe nichts mit der aktuellen Notarzt-Debatte zu tun, wird versichert. „Der neue Klubobmann stellt sich eben sein eigenes, neues Team zusammen“, beeilt sich ein Parteisprecher zu erklären. So gebe es mit René Pfister auch einen neuen Wohnbau-Sprecher. Man habe mit den Rochaden einfach nur bis nach der Sommerpause gewartet.   

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