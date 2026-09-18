ÖVP höhnt: „Hergovich hat ein Problem mit Frauen!“

Attacke der ÖVP

Dass Scheele nun durch Spenger ersetzt wird, sorgt für süffisante Kommentare aus der niederösterreichischen ÖVP-Zentrale: „Sven Hergovich scheint ein Problem mit selbstdenkenden Frauen zu haben“, diagnostiziert Matthias Zauner, Landesgeschäftsführer der Volkspartei. Und listet auf: Nach Ulrike Königsberger-Ludwig – sie wechselte ja von der Landes- in die Bundesregierung – stehe jetzt Scheele auf Hergovichs „Abschussliste“. Wer bei der „politischen Geisterfahrt“ des SPÖ-Landesparteivorsitzenden nicht mitmache, werde „umgehend mundtot gemacht“, legt Zauner nach: „Besonders oft triff das dabei Frauen, die es wagen, eine eigene Meinung zu vertreten.“