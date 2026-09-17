Unbekannte warfen Wachtel aus fahrendem Auto

Unglaublich, was manchen Menschen einfällt! Wie eine Zeugin berichtete, warfen Unbekannte eine lebende Wachtel wie ein Stück Müll aus einem fahrenden Auto. Eine Frau sicherte den jungen Vogel und brachte ihn zur Österreichischen Tierrettung in die Stadt Salzburg.
„Die Finderin hat uns die Wachtel gebracht und erzählte uns, dass diese aus einem Autofenster geworfen wurde“, sagt Leonie Michelle Ehrschwendtner zur „Krone“. Sie ist Einsatzleiterin bei der Österreichischen Tierrettung und kann den Vorfall noch immer kaum glauben.
Demnach dachte die Finderin zuerst, dass es sich um eine Socke oder einen Stoffgegenstand handelte – bis sie bemerkte, dass es sich bewegte. Also wurde der junge Vogel kurzerhand in eine Schachtel mit Luftlöchern gepackt und in die Stadt Salzburg gefahren.
Wildtiere nicht selbst füttern!
Bei Wildtieren gilt generell, dass sie so wenig wie möglich angefasst werden sollten. Ein Karton ist für den Transport meist gut geeignet, ein Stück Zeitung oder ein alter Waschlappen macht es dem Tier angenehmer. Für Jungtiere ist Wärme besonders wichtig. Auf das Füttern sollten Finder aber verzichten – das ist eine Aufgabe für Profis.
„Am Anfang war die kleine Wachtel noch etwas verwirrt“, so Ehrschwendtner. „Aber sie hat dann sogar fliegen können. Sie scheint mit dem Schrecken davongekommen zu sein.“ Mittlerweile wird das Tier in einer Auffangstation aufgepäppelt – und braucht wohl bald ein neues Zuhause, denn: Wachteln sind Gruppentiere.
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