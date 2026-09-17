Unbekannte warfen Wachtel aus fahrendem Auto

Wildtiere nicht selbst füttern!

Bei Wildtieren gilt generell, dass sie so wenig wie möglich angefasst werden sollten. Ein Karton ist für den Transport meist gut geeignet, ein Stück Zeitung oder ein alter Waschlappen macht es dem Tier angenehmer. Für Jungtiere ist Wärme besonders wichtig. Auf das Füttern sollten Finder aber verzichten – das ist eine Aufgabe für Profis.