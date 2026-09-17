Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vogel überlebte!

Unbekannte warfen Wachtel aus fahrendem Auto

Salzburg
17.09.2026 21:00
Der kleine Vogel ist jetzt in einer Auffangstation.
Der kleine Vogel ist jetzt in einer Auffangstation.(Bild: Österreichische Tierrettung)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Unglaublich, was manchen Menschen einfällt! Wie eine Zeugin berichtete, warfen Unbekannte eine lebende Wachtel wie ein Stück Müll aus einem fahrenden Auto. Eine Frau sicherte den jungen Vogel und brachte ihn zur Österreichischen Tierrettung in die Stadt Salzburg. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Die Finderin hat uns die Wachtel gebracht und erzählte uns, dass diese aus einem Autofenster geworfen wurde“, sagt Leonie Michelle Ehrschwendtner zur „Krone“. Sie ist Einsatzleiterin bei der Österreichischen Tierrettung und kann den Vorfall noch immer kaum glauben.

Demnach dachte die Finderin zuerst, dass es sich um eine Socke oder einen Stoffgegenstand handelte – bis sie bemerkte, dass es sich bewegte. Also wurde der junge Vogel kurzerhand in eine Schachtel mit Luftlöchern gepackt und in die Stadt Salzburg gefahren. 

Wildtiere nicht selbst füttern!
Bei Wildtieren gilt generell, dass sie so wenig wie möglich angefasst werden sollten. Ein Karton ist für den Transport meist gut geeignet, ein Stück Zeitung oder ein alter Waschlappen macht es dem Tier angenehmer. Für Jungtiere ist Wärme besonders wichtig. Auf das Füttern sollten Finder aber verzichten – das ist eine Aufgabe für Profis.

Lesen Sie auch:
Die Floriani hatten keine Chance, selbst in den Schacht zu klettern.
19 Floriani, ein Tier
Feuerwehr befreite Fellnase aus engem Abluftkanal
13.09.2026

„Am Anfang war die kleine Wachtel noch etwas verwirrt“, so Ehrschwendtner. „Aber sie hat dann sogar fliegen können. Sie scheint mit dem Schrecken davongekommen zu sein.“ Mittlerweile wird das Tier in einer Auffangstation aufgepäppelt – und braucht wohl bald ein neues Zuhause, denn: Wachteln sind Gruppentiere.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
17.09.2026 21:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
355.832 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
136.573 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
109.696 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1855 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1447 mal kommentiert
Günther Paal
Niederösterreich
Schülerin lässt Kopftuch auf: Jetzt erste Anzeige
1274 mal kommentiert
„Das Kopftuchverbot für bis 14-Jährige ist umzusetzen“, heißt es.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf