Wirt schmiss Musikanten und Pilger aus Gasthaus

„Wir haben wie vereinbart dort ein Konzert gespielt. Danach wollten wir etwas essen und trinken. Der Wirt meinte, dass wir nichts mehr bekommen“, berichtet Jury. Dabei hatten die Musikanten von der Kirche eigene Verpflegungsbons bekommen. Auch die übrigen Festgäste – der Erzbischof war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anwesend – bekamen nichts mehr.