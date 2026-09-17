Task Force kontrollierte am Salzburger Flughafen

40.000 Euro Arbeitslosengeld und Notstandshilfe kassiert

Bei zwei Personen erhärtete sich der ursprüngliche Verdacht. Eine 41-jährige Salzburgerin, die seit kurzer Zeit Arbeitslosengeld bezieht, soll zumindest einen Auslandsaufenthalt nicht gemeldet haben. Bei einer 30-jährigen Oberösterreicherin wurden gleich mehrere nicht gemeldete Auslandsaufenthalte festgestellt. Sie bezieht seit 2023 Arbeitslosengeld und Notstandshilfe – insgesamt rund 40.000 Euro. Beide Fälle werden nun weiter geprüft.