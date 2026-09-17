Pinzgauer Lokalbahn bekommt neue Züge

Der Wiederaufbau der Pinzgauer Lokalbahn wird sich noch über Jahre ziehen. Ab 2030 soll die Zugstrecke auf Strombetrieb umgestellt werden. Jetzt hat die Salzburger Landesregierung die Bestellung von neuen Zügen beschlossen.
Aktuell läuft die Wiedererrichtung der Strecke von Mittersill bis Hollersbach. Ab 2030 ist die Elektrifizierung geplant. Am Donnerstag hat die Salzburger Landesregierung die Bestellung von neuen Zügen beschlossen. Dafür wird der Auftrag gemeinsam mit den Bundesländern Tirol und Steiermark ausgeschrieben.
40 Jahre alte Garnituren werden ersetzt
Mit dem gemeinsamen Vorgehen wollen die drei Bundesländer Kosten sparen. „Dadurch nutzen wir Synergieeffekte und setzen die Mittel möglichst effizient ein“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP). Die neuen Triebwagen sollen die aktuellen Züge ersetzen, die jetzt schon rund 40 Jahre alt sind.
Zum Einsatz kommen werden sie allerdings erst circa 2032, wenn die Elektrifizierung abgeschlossen ist. Sowohl an der Elektrifizierung als auch an den neuen Fahrzeugen wird sich die Bundesregierung finanziell beteiligen. Die genaue Anzahl der neuen Garnituren steht noch nicht fest, es sollen mindestens acht werden.
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