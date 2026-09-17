Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wechsel auf Strom

Pinzgauer Lokalbahn bekommt neue Züge

Salzburg
17.09.2026 12:46
Ab 2032 soll die Pinzgaubahn nicht mehr mit Diesel fahren.
Ab 2032 soll die Pinzgaubahn nicht mehr mit Diesel fahren.(Bild: Land Salzburg/Franz Neumayr)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Der Wiederaufbau der Pinzgauer Lokalbahn wird sich noch über Jahre ziehen. Ab 2030 soll die Zugstrecke auf Strombetrieb umgestellt werden. Jetzt hat die Salzburger Landesregierung die Bestellung von neuen Zügen beschlossen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Aktuell läuft die Wiedererrichtung der Strecke von Mittersill bis Hollersbach. Ab 2030 ist die Elektrifizierung geplant. Am Donnerstag hat die Salzburger Landesregierung die Bestellung von neuen Zügen beschlossen. Dafür wird der Auftrag gemeinsam mit den Bundesländern Tirol und Steiermark ausgeschrieben.

40 Jahre alte Garnituren werden ersetzt
Mit dem gemeinsamen Vorgehen wollen die drei Bundesländer Kosten sparen. „Dadurch nutzen wir Synergieeffekte und setzen die Mittel möglichst effizient ein“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP). Die neuen Triebwagen sollen die aktuellen Züge ersetzen, die jetzt schon rund 40 Jahre alt sind.

Lesen Sie auch:
Das Läutewerk in der Marktstraße raubt den Anwohnern den Schlaf.
Mehr Ruhe in Sicht?
Profi wird Gebimmel an Lokalbahn jetzt messen
15.09.2026
Wird elektrifiziert
Zukunft der Pinzgauer Lokalbahn ist gesichert
17.07.2026

Zum Einsatz kommen werden sie allerdings erst circa 2032, wenn die Elektrifizierung abgeschlossen ist. Sowohl an der Elektrifizierung als auch an den neuen Fahrzeugen wird sich die Bundesregierung finanziell beteiligen. Die genaue Anzahl der neuen Garnituren steht noch nicht fest, es sollen mindestens acht werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
17.09.2026 12:46
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
MittersillTirolSteiermark
Landesregierung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
352.262 mal gelesen
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
107.161 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
92.061 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1746 mal kommentiert
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
1161 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1120 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf