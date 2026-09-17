Stadt Salzburg muss auf Verkehrschaos reagieren

Die ersten Tage nach der Neutorsperre zeigen, dass zwischen Verkehrsplanung und Realität noch Lücken klaffen. Vor allem am Müllner Hügel wird die Situation für den Öffi-Verkehr zum Problem. Bus hatten teilweise bis zu 15 Minuten Verspätung – einzelne Linien sogar bis zu 40 Minuten. Als mögliche Ursache nennt die Stadt die Fahrspurenreduktion durch die Baustelle am Makartplatz sowie die Verkehrssituation in der Imbergstraße. Noch wird beobachtet seitens der Stadt, konkrete Lösungen sind noch Mangelware.