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wegen Neutorsperre

Stadt Salzburg muss auf Verkehrschaos reagieren

Salzburg
17.09.2026 12:07
Die Neutorsperre sorgt bereits für benötigte Nachbesserungen. Besonders am Müllner Hügel kämpfen ...
Die Neutorsperre sorgt bereits für benötigte Nachbesserungen. Besonders am Müllner Hügel kämpfen Busse mit zusätzlichen Verzögerungen.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Neutorsperre sorgt in Salzburg für erste Nachjustierungen: Am Müllner Hügel verlieren Busse bis zu 15 Minuten, Ursachen müssen erst noch analysiert werden. Zehn neue Plakate sollen auf die Sperre am zwischen Ferdiand-Hanusch-Platz und Mülln hinweisen. Auch für Radler gelten neue Regeln.

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Die ersten Tage nach der Neutorsperre zeigen, dass zwischen Verkehrsplanung und Realität noch Lücken klaffen. Vor allem am Müllner Hügel wird die Situation für den Öffi-Verkehr zum Problem. Bus hatten teilweise bis zu 15 Minuten Verspätung – einzelne Linien sogar bis zu 40 Minuten. Als mögliche Ursache nennt die Stadt die Fahrspurenreduktion durch die Baustelle am Makartplatz sowie die Verkehrssituation in der Imbergstraße. Noch wird beobachtet seitens der Stadt, konkrete Lösungen sind noch Mangelware.

Zehn Plakate sollen es richten

Auch bei der Verkehrsführung für Autofahrer zeigt sich Nachbesserungsbedarf. Das bestehende Rechtsabbiegeverbot von der Staatsbrücke zum Ferdinand-Hanusch-Platz wird offenbar weiterhin missachtet. Die Reaktion der Stadt: An zehn Standorten wurden zusätzliche A0-Plakate mit dem Hinweis „Durchfahrtssperre Hanuschplatz“ aufgestellt. Die Stadt will nun beobachten, wo weitere Hinweise nötig sind.

So sieht die neue Beschilderung für Durchfahrtssperre am Ferdinand-Hanusch-Platz aus.
So sieht die neue Beschilderung für Durchfahrtssperre am Ferdinand-Hanusch-Platz aus.(Bild: Stadt Salzburg)

Radler müssen weiterhin schieben

Auch beim Radverkehr wird nachjustiert. Im Fußgängertunnel des Neutors müssen Fahrräder derzeit in beide Richtungen geschoben werden. Die ersten Erfahrungen der Stadt hätten gezeigt, dass dies momentan die sicherere Variante sei. Gleichzeitig wird geprüft, ob zumindest bergauf beziehungsweise stadtauswärts künftig Radfahren erlaubt werden kann. Bis dahin bleibt die Schiebepflicht bestehen.

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