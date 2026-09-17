Für Eisbullen startet Mission Wiedergutmachung!

Der Liga-Alltag hat die Eisbullen wieder! Die Salzburger treffen am Freitagabend in der ICE Hockey League auf den KAC. Das Duell mit dem ewigen Rivalen ist auch der Startschuss in die Mission Wiedergutmachung.
Für die Eisbullen geht es heute auch in der Liga wieder um Punkte. Nach vier absolvierten Partien in der Champions Hockey League (nur ein Sieg) wartet am Abend der ewige Rivale KAC. Für Cheftrainer Alan Letang gleich die erste Bewährungsprobe auf nationaler Ebene. „Es wird spannend, die Teams liegen dicht beieinander und wir wissen, was uns erwartet. Zum Start geht es gegen eines der Top-Teams der Liga. Ich kenne die große Rivalität beider Klubs, das wird schon eine erste gute Standortbestimmung“, sagte der 50-jährige Kanadier.
Nach hartem Viertelfinal-Aus will Salzburg wieder angreifen
Für seine Spieler auf dem Eis ist die Aufgabenstellung für die anstehende Saison klar. Es geht nicht nur darum, wieder ein gehöriges Wörtchen um den Titel mitzureden, sondern auch darum, Wiedergutmachung zu betreiben. Denn in der vergangenen Saison verabschiedeten sich die Salzburger bereits im Play-off-Viertelfinale sieglos gegen Pustertal. In der Sommerpause vollzogen die Klubbosse einen teils heftigen Umbruch durch den gesamten Bulls-Kader.
Salzburg war meine erste Station in Österreich, ich hatte eine feine Zeit dort. Jetzt trage ich aber das Trikot des KAC und das ist das, was für mich zählt.
Travis ST. DENIS, Stürmer EC KAC
Für Ex-Salzburger zählt nur der KAC
Erwischt hat es dabei auch Travis St. Denis. Der Stürmer absolvierte in der vergangenen Saison 51 Partien für die Mozartstädter und erzielte dabei 21 Treffer. Zudem legte der Kanadier 24 weitere Tore vor. Dennoch konnte er sich nicht für einen neuen Vertag an der Salzach empfehlen. Zu viel will der quirlige Stürmer aber nicht über seine Vergangenheit im Bulls-Dress nachdenken.
„Salzburg war meine erste Station in Österreich, ich hatte eine feine Zeit dort. Jetzt trage ich aber das Trikot des KAC und das ist das, was für mich zählt“, stellte er unaufgeregt klar. Seinen Torriecher gegen die „Ex“ unter Beweis zu stellen dürfte ihn nicht kalt lassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.