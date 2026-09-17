Für Eisbullen startet Mission Wiedergutmachung!

Für die Eisbullen geht es heute auch in der Liga wieder um Punkte. Nach vier absolvierten Partien in der Champions Hockey League (nur ein Sieg) wartet am Abend der ewige Rivale KAC. Für Cheftrainer Alan Letang gleich die erste Bewährungsprobe auf nationaler Ebene. „Es wird spannend, die Teams liegen dicht beieinander und wir wissen, was uns erwartet. Zum Start geht es gegen eines der Top-Teams der Liga. Ich kenne die große Rivalität beider Klubs, das wird schon eine erste gute Standortbestimmung“, sagte der 50-jährige Kanadier.