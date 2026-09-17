ÖGV-Trio in Surrey gerade noch auf Cut-Kurs

Das ÖGV-Trio Sepp Straka, Bernd Wiesberger und Maximilian Steinlechner liegt zum Auftakt der PGA Championship in Surrey auf dem geteilten 56. Platz und befindet sich damit gerade noch auf Cut-Kurs.
Die drei österreichischen Golfprofis spielten am Donnerstag allesamt eine 71er-Runde (1 unter Par).
Die Führung übernahmen der Schwede Joakim Lagergren und der Engländer Aaron Rai mit jeweils 66 Schlägen.
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