Vorwürfe im Kloster: Neuer Chef soll Wogen glätten

Wester ist im Kloster kein Unbekannter. Der gebürtige Deutsche war bereits Subprior und Prior in Heiligenkreuz, leitete später als Gründungsprior das Zisterzienserpriorat Neuzelle in Brandenburg und machte sich zudem als Kirchenmusiker einen Namen. Er war an der international erfolgreichen Gregorianik-CD „Chant – Music for Paradise“ beteiligt. Nun soll ausgerechnet der Chorleiter dafür sorgen, dass im Stift wieder alle Stimmen zusammenfinden.