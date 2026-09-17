Droht ohne Gendern ein „Nicht genügend“?

Ganz aus der Luft gegriffen scheint ein möglicher Einfluss auf die Note zumindest nicht. Im 14-seitigen Leitfaden „Inklusive Kommunikation“ der Hochschule heißt es wörtlich: „Inklusive Kommunikation im Zuge von Prüfungsleistungen von Studierenden kann ein Beurteilungskriterium darstellen und kann bei konsequenter Missachtung als Formalfehler in die Bewertung einfließen.“ Gleichzeitig wird der Leitfaden als Empfehlung für Lehrende und Studenten bezeichnet.