NHL-Ass und Oligarch auf Lettlands schwarzer Liste

Lettland hat zwei prominente Putin-freundliche Russen aus dem Sportbereich auf eine schwarze Liste gesetzt: Eishockey-Star Alexander Owetschkin und Box-Funktionär Umar Kremljow dürfen auf Beschluss von Außenministerin Baiba Braze auf unbestimmte Zeit nicht mehr in das an Russland und Belarus grenzende baltische EU-Land einreisen. Dies teilte das Außenamt in Riga ohne nähere Angaben zu den Gründen mit.
Owetschkin war vor wenigen Tagen in einem Wahlkampfvideo der Kremlpartei Geeintes Russland zu sehen. Der NHL-Rekordtorschütze wurde zuvor bereits immer wieder für seine mangelnde Distanz zu Russlands Präsident Wladimir Putin kritisiert. Zu diesem soll auch Kremljow gute Kontakte unterhalten. Der Oligarch und Präsident des Boxverbands IBA war zuletzt in den Schlagzeilen, weil er die Hochzeitsfeier des Sohns von US-Präsident Donald Trump mitfinanziert haben soll.
Lettland hat bereits viele Russen zu unerwünschten Personen erklärt, weil sie den russischen Angriffskrieg in der Ukraine unterstützt haben. Als weitere Reaktion hat der Baltenstaat zusammen mit Estland, Litauen und Polen die Einreise für viele Reisende aus dem Nachbarland gestoppt – auch falls diese über gültige Schengen-Visa verfügen.
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