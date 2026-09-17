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Andi Herzog musste nach Versprechen zum Bankomat

Fußball National
17.09.2026 20:06
Der SC Brunn hat Dank eines perfekten Videos ein Exklusivtraining mit Andi Herzog gewonnen.
Der SC Brunn hat Dank eines perfekten Videos ein Exklusivtraining mit Andi Herzog gewonnen.(Bild: Sophie Hartl)
Porträt von Sophie Hartl
Von Sophie Hartl

Mehr als 100 Fußball-Vereine hatten sich für die McDonald‘s-Nachwuchsaktion beworben, um ein Exklusiv-Training mit Fußball-Legende Andi Herzog zu gewinnen. Am Ende machte der SC Brunn das Rennen und dort musste Herzog aufgrund eines Versprechens etwas tiefer in die Taschen greifen.

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Da hat sich Andi Herzog wohl selbst ein kleines Eigentor geschossen. Um die Kinder am Ende einer zweistündigen Trainingseinheit nocheinmal zu motivieren, hatte die österreichische Fußball-Legende einge besondere Idee. Anstatt eines Kindes stellte sich Herzog selbst ins Tor. Davor versprach der,  jedem der 24 kleinen Nachwuchstalente ein Eis zu spendieren, sollte einer von ihnen ein Tor schießen.

Und promt traf der erste Schütze perfekt in die Ecke und wurde von seinen Teamkollegen gefeiert, als hätte er das entscheidende WM-Tor geschossen. „Tja, ich habe es ihnen versprochen. Jetzt muss ich aber vorher noch zum Bankomat, weil ich glaube, dass ich nicht genug Geld einstecken habe“, lacht Herzog, der als fairer Verlierer vom Platz geht.

Ein verdienter Sieg
Im Rahmen der McDonald‘s-Nachwuchsaktion konnten Fußballvereine aus ganz Österreich ein kreatives Video mit Fußball- und McDonald‘s-Bezug einschicken. Unter mehr als 100 Bewerbern ging der SC Brunn als Sieger hervor und gewann besagte Trainingseinheit mit Andi Herzog. „Wenn wir die FIFA weltweit sponsern, müssen wir auch an die Basis gehen. Und das pssiert hier auf dem Platz, jeden Tag. Hier ist der Nachwuchs von morgen unterwegs“, sagt McDonald‘s-CEO Ellen Staudenmayer beim Training. 

Ein erfolgreicher Tag für alle
Beim Training mit perfekten Wetterbedingungen waren auf jeden Fall alle Kinder mit vollem Eifer dabei, obwohl die zwei Stunden „sehr intensiv und anstrengend waren“, wie sie Felix beschreibt. „Aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Hoffentlich gewinnen wir ab jetzt mehr Matches“, sagt sein Teamkollege Luis begeistert. Neben den vielen verschiedenen Ausdauerübungen, war das Eis nach dem Training wohl das Highlight – sowohl für die Kinder als auch die Trainer.

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