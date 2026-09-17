Andi Herzog musste nach Versprechen zum Bankomat

Ein erfolgreicher Tag für alle

Beim Training mit perfekten Wetterbedingungen waren auf jeden Fall alle Kinder mit vollem Eifer dabei, obwohl die zwei Stunden „sehr intensiv und anstrengend waren“, wie sie Felix beschreibt. „Aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Hoffentlich gewinnen wir ab jetzt mehr Matches“, sagt sein Teamkollege Luis begeistert. Neben den vielen verschiedenen Ausdauerübungen, war das Eis nach dem Training wohl das Highlight – sowohl für die Kinder als auch die Trainer.